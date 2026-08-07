07.08.2026 | 20:40

Пълен абсурд! Одиторът Главчев проверява премиера Главчев

Като шеф на Сметната палата той ще нищи управлението на двете си служебни правителства

До абсурден казус се стигна заради конституционните промени от края на 2023 г., приети с гласовете на управляващата тогава „сглобка“ между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

Със заповед на председателя на Сметната палата Димитър Главчев започва проверка на действията на служебното правителство с премиер … Димитър Главчев.

Заповедта всъщност е за общо три мащабни одита, възложени от мнозинството в парламента, доминиран от „Прогресивна България. Проверките трябва да обхванат периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. А по средата на този период – между 9 април 2024 и 16 януари 2025 г. – Димитър Главчев бе служебен премиер в две поредни правителства, назначени от тогавашния президент Румен Радев.

Правният казус произтича от промените в конституцията, според които служебните министър-председатели се избират от президента измежду ръководителите на няколко институции, сред които и Сметната палата. Заради това Главчев сега едновременно ръководи одитните екипи и трябва да поеме отговорността да изпрати в прокуратурата евентуалните нарушения по време на своето управление.