22.07.2026 | 15:23

Парламентът разреши разполагането на американски самолети за военни операции срещу Иран

Ако не изпълняваме задълженията си към САЩ, как да очакваме да изпълняват своите към нас, каза Румен Радев

Месец, след като американските бойни самолети у нас се изтеглиха , по предложение на правителството на Румен Радев Народното събрание ги върна обратно. Днес парламентът реши, че ще позволи на американските военновъздушни сили да разположат отново военните машини у нас, този път официално за бойни задачи в Близкия Изток, а не за обучения, както се твърдеше за предишния им престой в периода февруари-юни т.г.

Предложението, внесено от кабинета преди два дни, беше одобрено с гласовете на 136 депутати – 121 от ПБ и 15 от ДПС. Против гласуваха 12 от „Възраждане“ и един от ПБ, а двама от формацията на Радев се въздържаха. Депутатите от ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ изобщо не участваха в гласуването.

Това се случва в контекста на възобновената война между САЩ и Иран. Ясно е, че с такова решение България публично заема позиция в подкрепа на американските военни действия.

Какво казва решението

Според приетото решение се разрешава пребиваването в авиационната база Безмер на до 8 военни самолета КС 135, заедно с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване. Задачата на самолетите е да осигуряват подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия Изток. Не се споменава конкретно Иран. Разрешението за престой е за периода 24 юли – 1 октомври 2026 г.

В мотивите към предложението на Радев се разказва, че американското посолство е пратило на 17 юли дипломатическа нота, с която е поискало разрешение за престоя на самолетите. Искането се позовава на споразумението, сключено между България и САЩ през 2006 г., за сътрудничество в областта на отбраната, съгласно което базата в Безмер е съоръжение, което може да се използва за нуждите на силите на САЩ.

„С оглед на характера на заявеното намерение за пребиваването на територията на Република България на обявените в нотата сили на САЩ, а именно – за поддръжка на операции извън територията на България, отчитайки и обстоятелствата, че Споразумението дава широки оперативни права на САЩ, но при пълно зачитане на българския суверенитет и закони, както и възможните политически последствия, считаме, че това e разполагане с политико-военен характер„, се казва в мотивите.

Нищо не се казва какви конкретно са „широките права“, нито за какви „възможни последствия“ става въпрос. Няма нищо за сигурността на България в случай на ответни удари. Докато се водеше дебатът в пленарната зала, стана ясно, че европейското командване на американската армия е обявило, че е готово да брани страната ни , като конкретно се говори за защита от Иран.

Румен Радев се включи в дебата по настояване на опозицията заедно с военния министър Димитър Стоянов. Управляващите заложиха на следните аргументи: България трябва да изпълнява съюзническите си задължения към САЩ; машините, които американските ВВС ще разположат в Безмер, са логистични, а не бойни; страната ни разполага със защита – както собствена, така и от страна на своите съюзници.

От ПБ, също така, непрекъснато обвиняваха управлявалите преди тях, че са излъгали, когато твърдяха, че предишният престой на американските самолети е бил тренировъчен. Твърдяха, че тогава това е било нарочно, за да се избегне сегашната процедура, при която се минава през обсъждане и решение на парламента, и разрешението за престоя да се даде само със заповед на военния министър, какъвто беше случаят. Нападаха опозиционните формации, че се опитват да извлекат политически дивиденти като всяват страх, както и да ни скарат с външните ни партньори.

В същото време, управляващите неясно говореха за възможни ползи от това, че удовлетворяваме искането на Вашингтон. „Решението не бива да бъде разглеждано като едностранна услуга. То създава политически капитал, който правителството ще оползотвори“, посочи депутатът от мнозинството Слави Василев. Колегата му Христо Симеонов пък обясняваше, че заплахата от ответен удар е хипотетична, и уверяваше, че ПБ ще си носи политическата отговорност.

Накрая на дебата се включи и самият Радев. Той определи като „голяма лъжа“, че преди самолетите са били тук за обучения, като попита какво е било наименованието на учението, какви партньорски и български сили са участвали и кога са били проведени мероприятията по него. Нямаше кой да му отговори.

За решението си сега се обоснова с необходимостта да се пазят добрите отношения с Вашингтон. „САЩ са нашият основен съюзник в сигурността. Ако ние не си изпълняваме задълженията към САЩ, как ще очакваме те да изпълняват своите задължения към нас?“, каза Радев. Интересното е, че той спомена с негодувание факта, че все още не сме получили от Америка цяла една ескадрила F-16, която е поръчана и платена, но не каза дали е направил нещо, за да се забърза процесът.

По отношение на сигурността на България Радев заяви, че съюзниците ни разполагат с дълбоко ешелонирана система за противовъздушна отбрана, която е изключително надеждна.

Премиерът намеси и Украйна – той даде да се разбере, че няма промяна в позицията му, че Русия ще бъде победена с военни средства, и в тази връзка категорично отрече, че ПБ води двойнствена политика. Спомена и военното споразумение с Украйна, сключено при кабинета „Гюров“, за което пренебрежително каза, че е с „пожелателен характер“. По отношение на инициативата за обща европейска ракетна отбрана Радев изтъкна, че там се включват само големите държави, а няма такива от Централна и Източна Европа. „Като изпразнихте хазната, ние с какво да влезем в тази инициатива?“, обърна се той към опозицията.

Изявление от Министерския съвет

Позицията на премиера стана ясна по-рано днес от негово изявление в началото на заседанието на Министерския съвет.

Радев започна с това, че е внесъл предложението, защото „отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите“. Той припомни за решението на правителството му да поиска оттегляне на американските самолети от гражданското летище на София, които бяха допуснати от кабинета на Росен Желязков, а след това и от служебното правителство на Андрей Гюров.

Сега обаче мотивира внезапното си решение да им позволи да се завърнат с това, че имаме ангажименти по споразумение между САЩ и България в областта на отбраната от 2006 г. Но без да обясни какво конкретно в това споразумение налага България да приеме самолетите.

„Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите, винаги когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор“, каза премиерът. Той не каза абсолютно нищо за това дали е поискал от Вашингтон средства, които да гарантират националната ни сигурност.

От изявлението му излезе, че едва ли не няма никакви рискове. „Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия Изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздух, при това извън българското въздушно пространство“, твърди той.