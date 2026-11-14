14.11.2026 | 19:12

Патологичната психопатия на Плевнелиев е уникална

Президентът на ГЕРБ е наследник на винаги оцеляващи индивиди, с патологична психопатия спрямо истината

Цъфне ли Росен Плевнелиев, залепвам пред телевизора и го слушам и го гледам като изследовател. Той е уникален образец на най-гъвкавата, най-пригаждаща се част от българския народ. Наследник е на винаги оцеляващи индивиди, с патологична психопатия спрямо истината.

Русофил превъплатен в непримирим русофоб, Плевнелиев мрази, а за да изтрие, че е обичал трябва да презре всичко от преди.

Трябва да презре родителя си Асен Спасов Плевнелиев, бивш завеждащ отдел на Окръжния комитет на БКП в Благоевград, трябва да презре и своето минало, като член на Вузовския комитет на ДКМС във ВМЕИ „Ленин“ (днес Технически университет – София) и като инструктор в ОК на ДКМС – Благоевград, а също и като член на БКП от 1986 г.

Патологичната психопатия на Плевнелиев е уникална, но не единствена. В редиците на днешните русофоби е пълно с отцеругатели, страдащи от амнезия. Кохортата се води от соц прокурора Атанас Атанасов (маскиран като генерал), от сина на съветника на генералния секретар на БКП Соломон Исак Паси, от сина на секретаря на БКП в Крушари Николай Мирчев, от сина на соц фамилията Бойкикиеви и още и още.

По русофобията им ще ги познаете.