07.10.2026 | 22:25

Почина 87-годишната жена, запалила вълната от протести в Испания

След над 70 години в дома си Мари Кармен Абаскал беше изведена заради скок на наема от 500 на 2650 евро

Почина 87-годишната Мари Кармен Абаскал, превърнала се в символ на протестите за жилищната криза в Испания след принудителното ѝ извеждане от дома, съобщи Ройтерс.

Случаят на пенсионерката в Мадрид, която беше изведена от жилището, в което е живяла повече от 70 години, предизвика огромно обществено възмущение.

На 23 септември тя е била принудена от хазаина си да напусне дома си след 70 години живот в него. Малката ѝ пенсия вече не е била достатъчна, за да покрива прекомерния наем, който от 500 евро бил вдигнат на 2650 евро. След това възрастната жена беше приета в болница.

Случаят предизвика широко обществено недоволство в Испания и във вторник кабинетът на премиера Педро Санчес се споразумя за мерки за облекчаване на жилищната криза, предаде Би Би Си.

Адвокатът на Абаскал Беатрис Дуро заяви на пресконференция, че е имало „добра воля и от двете страни“ и че по силата на нов договор жената ще плаща наем, близък до досегашния, като по този начин ще бъде избегнато значителното му увеличение.

Дуро е преговаряла в продължение на няколко часа в понеделник с инвестиционната компания Urbagestión, която притежава апартамента. Постигнатото споразумение е трябвало да бъде одобрено от Абаскал, която не е могла да участва в срещата. По думите на адвоката 87-годишната жена, която се лекувала от изтощение, е трябвало да подпише договора, когато се почувствала по-добре.

Поддръжниците на Абаскал определиха постигнатото като победа, но обещаха да продължат борбата срещу подобни случаи и за повече достъпни жилища.

Много от протестиращите обаче остават недоволни.

Според Якоб Патиньо, един от хората, които лагеруват на „Пуерта дел Сол“, връщането на Абаскал в дома ѝ не решава по-големия проблем.

„Това е временна кръпка, която може да бъде премахната във всеки момент. Защото като Мари Кармен има още много, много хора, които биват изгонвани“, заяви той пред Би Би Си.

Протестите, организирани от Съюза на наемателите, идват след отхвърлянето в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищата криза.

Проблемът в Испания е, че търсенето на жилища расте много по-бързо от предлагането, особено в Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия, на Балеарските и Канарските острови и в други туристически и икономически центрове.

Испанската централна банка посочва точно този дисбаланс като основен двигател на наемите: населението се концентрира в големите градове, повече хора търсят жилище под наем, а предлагането не успява да ги настигне. Особено засегнати са младите и домакинствата с по-ниски доходи.

Испания е сред държавите в ЕС с висок дял на наемателите, за които разходите за жилище представляват прекомерна финансова тежест.