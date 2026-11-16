16.11.2026 | 17:08

Почина един от най-големите предприемачи в Югозапада

Бизнесменът Стойчо Милев издъхна на 75 години

Стойчо Милев

Бизнесменът Стойчо Милев, собственик на най-голямата зеленчукова борса в Югозападна България, е починал на 75-годишна възраст, съобщи дупнишкият сайт 4Власт. Тъжната вест идва като тежък удар за неговото семейство, близки, приятели и многобройните му познати в Дупница и региона.

Стойчо Милев е баща на бившия заместник-кмет на Дупница Крум Милев. Двамата са сред основателите на ГЕРБ в града. За мнозина Милев не беше просто успешен бизнесмен, а човек, който умееше да обединява хората около себе си.

Освен с предприемаческия си дух Стойчо Милев беше известен и със своята щедрост, гостоприемство и уважение към традициите. Всяка година на Димитровден той събираше над 200 приятели на традиционен курбан, превърнал се в очаквано събитие за неговия голям кръг от близки и познати.