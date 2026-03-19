19.03.2026 | 19:06

Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Той си отиде на 88-годишна възраст

Отиде си една от емблематичните фигури на българската телевизия – Минчо Празников. Легендарният синоптик, свързан с прогнозата за времето на БНТ в продължение на десетилетия, е починал на 88-годишна възраст.

Тъжната новина бе съобщена от неговия колега Иво Андреев, бивш синоптик в bTV. В публикация в социалните мрежи той го определи като „легенда на времето“, „незаменим приятел“ и „голям човек“, изразявайки благодарност и признателност за годините съвместна работа.

Думите му бързо предизвикаха вълна от реакции, като десетки хора изразиха съболезнования и си припомниха срещите си с обичания синоптик.

Последните няколко години от живота си Празников по думите му „е лежал като затворник между четири стени“. Претърпя тежка операция на пикочиня мехур, но въпреки че тя беше успешна, именитият синоптик бе налегнат от други здравословин проблеми.

Въпреки че почти не напускаше дома си, Празников остана верен на професията си и редовно следеше прогнозите за времето по всички телевизии. Беше признал пред медиите, че навремето е обучавал Натали Трифонова и се радва на изявите й на екрана.

До последно до него неотлъчно бе съпругата му Цанка, професор по медицина и дългогодишен специалист в Александровска болница и болница „Токуда“. Двамата бяха заедно над 60 години. „Моята Цанка е първата ми любов“, споделяе приживе Минчо Празников.

Дъщеря им Даниела е преподавател по френски език и живее в Англия със съпруга си – англичанин и също учител. Внучката Симона, родена в България, дълги години е живяла на Острова, но избира да се върне и да учи антропология у нас.

„Тя е най-голямата ми радост“, доверяваше легендарният синоптик.

MИГNews.info поднася съболезнованията си на семейството на Минчо Празников за тежката загуба.