17.11.2026 | 18:57

„Пощенска банка“ купува ПИБ

Преговорите между финансовата група Eurobank и българския трезор са в напреднала фаза, съобщават гръцките медии

Гръцката финансова група Eurobank, която притежава „Пощенска банка“ в България, води преговори за придобиването на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ, Fibank). Разговорите са в напреднала фаза, съобщават гръцки финансови издания, като се позовават на свои източници. Засега обаче няма официално потвърждение за постигнато споразумение.

Според Euro2day гръцката банкова група проучва възможността за придобиване на ПИБ с цел разширяване на присъствието си на българския пазар. Изданието посочва, че съответните надзорни органи вече са информирани за контактите между двете страни.

Информацията се потвърждава и от онлайн изданието Capital.gr, според което евентуалната сделка се обсъжда чрез българското дъщерно дружество на Eurobank – „Пощенска банка“.

Още по-категорична е информацията на сайта Mononews, според който обявяването на придобиването е въпрос на време. Медията твърди, че се обсъжда и покупката на дружество за управление на активи, като посочва FFBH Asset Management като възможен обект на интерес.

Въпреки тези информации изходът от преговорите остава неясен. Гръцките медии припомнят, че Eurobank и преди е проявявала интерес към ПИБ, но тогава разговорите не са довели до сделка. През 2024 г. се появиха съобщения за евентуално придобиване на българската банка, които впоследствие бяха официално отречени от Eurobank.

Евентуалната сделка може да промени банковия пазар в България

„Пощенска банка“ е четвъртата по големина банка в страната по активи, докато ПИБ заема пета позиция. По данни, цитирани от гръцките издания, активите на „Пощенска банка“ достигат 14,8 млрд. евро към края на септември 2026 г., а тези на ПИБ са приблизително 10 млрд. евро.

При евентуално обединение двете банки биха разполагали с общи активи от близо 25 млрд. евро, което би довело до съществена промяна в разпределението на пазарните дялове.

Според анализ на инвестиционната банка Jefferies, цитиран от Capital.gr, евентуалното придобиване може да увеличи нетната печалба на Eurobank с между 6% и 7% през 2027–2028 г., още преди отчитането на потенциалните синергии. Анализаторите изчисляват, че обединената структура би имала приблизително 20% пазарен дял по активи и би могла да се превърне в най-големия банков участник в България по този показател.

За първите девет месеца на 2026 година „Пощенска банка“ е отчела нетна печалба от 182 млн. евро, докато консолидираната нетна печалба на ПИБ достига близо 97 млн. евро.

Разширяването на дейността в България е част от стратегията на Eurobank за засилване на позициите ѝ в Югоизточна Европа. Главният изпълнителен директор на групата Фокион Каравиас нееднократно е посочвал българския пазар като важен за бъдещото развитие на банката.

Към момента няма обявени финансови параметри на евентуалната сделка, нито официално съобщение от двете банки за постигнато споразумение.