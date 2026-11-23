23.11.2026 | 20:36

Потрес: 10 евро чукна мекицата на Коледния базар в София

В Германия пържената наденичка върви между 4 и 5 евро, у нас е 6,20 евро

Мекицата чукна 10 евро на коледния базар пред НДК в София. Цената обаче не е за обикновена мекица с пудра захар, а такава с крема сирене, някакъв вид колбас, царевица, кашкавал и други зеленчуци. Има и сладки предложения като тези с шоколад, буено или с друг вид сладко, които са по 9 евро за брой.

Наденичките и сладките изкушения в столицата ни са на сходни цени като на базарите в Германия, показа проверка на „Телеграф“ в София и в Германия. Единствено традиционното греяно вино е с 1-2 евро по-евтино от това в западните държави. У нас чашата е около 3-3,50 евро, а в Германия е 4-5 евро.

Какаото или чаша горещ шоколад у нас струва 5-5,50 евро, а на немските базари върви по 4-5 евро. В Германия се предлага и какао с алкохол, като за чаша искат 6 евро. У нас чаша с топъл шоколад и бейлис е 5,50 евро. Топлите аперитиви в немските базари са Aperol или топъл Hugo и обикновено струват между 6 и 7,50 евро. На места искат депозит за чаша около 3-5 евро. Чаша коледен пунш и грог на родните базари върви по 3 евро.

Специалитети

Специалните коледни предложения като наденички с картофки, гофрети и други изкушения у нас са или колкото на немските и чешките коледни базари или дори по-високи. В Германия пържената наденичка върви между 4 и 5 евро, у нас е 6,20 евро. Картофките са по 4-4,50 евро за порция. Толкова са и в западните държави. Гофретите са по 5 евро за брой с шоколад, а добавките се доплащат, като цените са от 0,50 до 2 евро евро.

На такава цена са и в Германия. Чироси, които са любими на децата, пък са между 6 и 10 евро, но цената зависи от бройката в порцията, като към тях също се доплащат шоколад, пръчици и прочие. В Германия се предлагат карамелизирани бадеми, като цената за 100 грама е 4 евро, а палачинките със захар по 4 евро, а тези с различни добавки стигат до 9 евро. Печените кестени по немските базари вървят по 5-6 евро за десет броя.

Супите на атрактивните немски базари струват около 6 евро, а сандвичите с печено месо или стек – обикновено 7-9 евро. У нас бургерите с мръвка стигат 10-14 евро, а сред пиците най-евтиното предложение е „Маргарита“, която само с домати и кашкавал е 9 евро. Дърпаното свинско у нас върви по 10 евро, колкото струва кило месо в магазина. В Германия по-скъпи са специалитети като сьомга, печена на открит огън, които могат да достигнат до 15 евро в зависимост от порцията. Посетителите на базара пред НДК могат да се насладят на френски специалитети, като цените са от 8 до 15 евро за порция, съчетани с вино.

В Прага хапваме за около 15 евро на човек

На коледните базари в Прага трябва да приготвим около 15 евро за човек за порция наденица с греяно вино и традиционния десерт коминче, което е козуначено тесто във формата на цилиндър с пълнеж от сладолед или крем.

В Прага има базари на Староместки площад, който е най-известният, с огромна коледна елха и отваря на 28 ноември. Другият е на Вацлавски площад, на площад „Мира“, отворен от 20 ноември, с по-достъпни цени, и на „Република“, който предстои да бъде открит на 25 ноември.