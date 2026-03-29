29.03.2026 | 12:38

Прокурорският син се крие в Перник!

Новото МВР се зарече да го залови до няколко дни, а той е в града е, но знае как да се пази

Прокурорският син Васил Михайлов от Перник се крие в Перник. Това твърдят източници от миньорския град, цитирани от „Телеграф“.

„Търсиха го първите месеци, след това никой не го е търсил. В града е, но знае как да се пази, а и към него тече информация, ако има акция“, категорични са перничани.

Факт е, че вече седем месеца МВР не може да открие следите на пернишкия „стелт“, докато той необезпокоявано гастролира в нови криминални екшъни.

Синът на прокурора Бисер Михайлов буквално се подигра с властта, след като се появи маскиран и въоръжен пред селската къща на служител на ГДБОП в пернишкото село Люлин.

„Нямаме никакъв контакт с него!“, отсякоха родителите на 22-годишния беглец от правосъдието. Баща му – окръжен прокурор – и майка му, жертва на семейно насилие, твърдят, че не знаят къде е наследникът им. Адвокатите му също са категорични, че не са го чували от година.

В същото време „невидимият“ Васил лъсна в нов брутален сценарий. В нощта срещу четвъртък пред къщата на антимафиот, разследвал Михайлов, спира автомобил.

От него изскачат маскирани мъже, предвождани от прокурорския син. Нападателите тръгнали въоръжени с бухалка към полицая и баща му. Единият от тях стрелял на посоки с пневматична пушка, става обявиха от прокуратурата по образуването по случая на досъдебно производство.

Изплашеният служител на ГДБОП се принудил да извади бойния си пистолет и да произведе предупредителни изстрели във въздуха. Бандата побегнала по черен път, но затънали и изоставили колата си край селското гробище.

Въпреки че Михайлов е с 4-годишна ефективна присъда, той бе оставен под „подписка“, от която се изпари през юни миналата година.

„Затягаме примката около този човек. Скоро ще прочетете, че е задържан“, увериха от ръководството на МВР.

Служебният зам.-министър Иван Анчев отрече да е имало провалена акция на ГДБОП и подчерта, че този път „обръчът“ е истински.

Докато полицията го дири под дърво и камък, из Перник се носят легенди, че Васил се разхожда свободно в миньорския град и дори е отскочил до Гърция на почивка.

Нападението срещу разследващия го полицай се тълкува като открита провокация към новата власт в навечерието на изборите.

Дали МВР най-накрая ще намери „портала“, през който Михайлов изчезва, или Недосегаемия ще продължи да ни намига от социалните мрежи, предстои да разберем.