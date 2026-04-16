Радев за ПП-ДБ: Едва събират 7%, а искат да управляват. Няма да стане! (видео)

Една политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, си мисли, че властта ѝ се полага по право и иска да управлява.
Те много добре разбират, че не могат да спечелят изборите и затова от някакви измислени НПО-та изскочиха сигнали за социални мрежи и внушения, насочени към „Прогресивна България“, по които служебното правителство сезира Европейската комисия, да активира европейските механизми за защита от външни хибридни влияния.
Не е ясно дали тази общност осъзнава какво върши и че омаскарява България, че ние тук сме зависими от някакви влияния. Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите.
На 19 април ще покажем на тази общност, че няма да стане по този начин.
“Да, България”: Радев няма право да атакува нашите избиратели
Съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на “Прогресивна България” Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България:
Ивайло Мирчев: “Още преди няколко месеца ясно казахме, че при прокуратура начело с Борислав Сарафов не може да има честни избори. Главният секретар на МВР Кандев и вътрешният министър Дечев свършиха доста работа за противодействие на купения вот. Милион евро конфискувани, доста хора заподозрени за купуване на вот, доста арестувани. Сред тях обаче липсват 30 души с имунитет, част най-вероятно от ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които се водят кандидати за депутати, но по цял ден купуват гласове. Прокуратурата и ДАНС саботират работата на МВР, а истинската битка с купувачите на гласове е хвърлена в канала.”
Божидар Божанов: “Вместо Румен Радев да се занимава с основния проблем, с това как прокуратурата пречи да има честни избори, пак се занимава с някакви измислени румънски сценарии, които така или иначе няма да се случат и някакъв превантивен европейски механизъм да няма тролове във фейсбук. Трябва да кажем много ясно на Румен Радев – нашите избиратели не могат да бъдат атакувани. Никой в предизборна кампания не може да атакува избиратели, политически общности – нека да се атакуваме като политици, като партии. На протестите хората бяха с български знамена, редом с европейски знамена. Заедно с тях пяхме българския химн. Имаме много по-голяма задача от това да разделяме избирателите и тя е да направим силна България, като демонтираме модела “Пеевски-Борисов”.
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