16.04.2026 | 12:07

Радев за ПП-ДБ: Едва събират 7%, а искат да управляват. Няма да стане! (видео)

Те се срамуват от нашата история и от българското знаме, подчерта лидерът на "Прогресивна България"

Една политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, си мисли, че властта ѝ се полага по право и иска да управлява.

Те много добре разбират, че не могат да спечелят изборите и затова от някакви измислени НПО-та изскочиха сигнали за социални мрежи и внушения, насочени към „Прогресивна България“, по които служебното правителство сезира Европейската комисия, да активира европейските механизми за защита от външни хибридни влияния.

Не е ясно дали тази общност осъзнава какво върши и че омаскарява България, че ние тук сме зависими от някакви влияния. Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите.

На 19 април ще покажем на тази общност, че няма да стане по този начин.