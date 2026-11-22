Поне 2000 щатни бройки в Министерството на вътрешните работи (МВР) ще бъдат съкратени като част от планираната оптимизация на държавната администрация. Това обяви депутатът от управляващата „Прогресивна България“ (ПБ) и председател на парламентарната Комисия по икономическа политика Стефан Белчев пред бТВ тази сутрин.
Режат 5000 щата в публичния сектор
Общо 5000 щатни бройки в публичния сектор са предвидени за съкращаване с бюджета за 2027 г. Белчев уточни, че част от тях са незаети, което означава, че премахването им няма непременно да доведе до освобождаване на същия брой служители.
„Това е първата стъпка от една наистина сериозна оптимизация на публичния сектор“, заяви депутатът.
По думите му около 2400 от предвидените за съкращаване позиции са в други министерства и агенции, а промени ще засегнат и държавните предприятия.
Белчев посочи, че реформата трябва да се основава на функционални анализи на администрацията, каквито вече са извършени в повечето министерства. Той призна, че съкращенията и преназначенията са трудни решения, тъй като засягат съдбите на хора, но защити необходимостта от оптимизация.
Засега не е ясно колко от предвидените за премахване щатни бройки в МВР са заети и съответно – колко служители действително ще бъдат освободени.
По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма да бъдат съкращавани полицаи, които изпълняват непосредствени задачи на терен. Той посочи, че първо ще се търсят възможности за преназначаване, а прекратяването на служебни правоотношения ще бъде последна мярка.
Проверки на служителите с ТЕЛК
Белчев коментира и информацията за около 6000 служители на МВР, които имат експертни решения на ТЕЛК.
„Малко ми е странно, защото хора, които би трябвало да бъдат с доста сериозна физическа подготовка, не би следвало да имат такива решения. Това най-вероятно ще бъде обект на прецизиране и проверка от страна на министъра на вътрешните работи“, заяви той.
Белчев коментира и подготвяните промени в медицинската експертиза, като увери, че хората с действителни увреждания няма да бъдат ощетени. Според него трябва да бъдат ограничени злоупотребите със системата, а оценяването да се основава на функционалното състояние и работоспособността на всеки човек.
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