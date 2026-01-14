14.01.2026 | 11:43

С безценната покрепа на Слави: Парламентът първо свали, а после запази охраната от НСО на Пеевски

От ИТН първо подкрепиха промените в закона, но при прегласуването бяха против

Почти без да дебатира Народното събрание одобри на първо четене законопроект на ПП-ДБ за промени в Закона за Националната служба за охрана. След почивка, поискана от „ДПС-Ново начало“ обаче, ИТН рязко преосмислиха позицията си и се въздържаха от гласуването.

Против гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Един от БСП също бе против, както и независимите депутати – отцепници от АПС на Ахмед Доган.

При прегласуване, близо час по-късно след почивката, гласуването изведнъж се обърна, благодарение на смяната на позицията от страна на ИТН:

Съпредседателят на „Да, България“, Божидар Божанов предположи, че в почивката лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски е звънял на главния прокурор и на Орлин Алексиев и така е обърнал гласуването.

Петър Петров от „Възраждане“ нарече случилото се „изнасилване“.

Тошко Йорданов от ИТН обяви, че виновни са ПП-ДБ, които искали веднага да се гласува законопроектът и на второ четене и така са искали да ги „изнасилят“. „Не трябваше да изнасилвате вкарване веднага на второ четене, а да си мине нормално“, каза лидерът на парламентарната група на ИТН.

Националната служба за охрана (НСО) следва да е фокусирана върху лицата, заемащи висши държавни длъжности. Всички останали случаи на застрашеност по отношение на лица, които не заемат такива длъжности, трябва да се поемат от Министерството на вътрешните работи (МВР), а по-конкретно главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Към този момент тази дирекция осигурява охрана на държавни служители, при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции, отбелязват вносителите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

В момента обаче специална комисия има право да постанови, че народни представители, които са „важни за националната сигурност“, следва да бъдат охранявани от НСО. Според чл. 23 от Закона за НСО членовете на тази комисия, която може да реши кои депутати да се охраняват извънредно са – началникът на НСО, и членове: председателят на ДАНС и главният секретар на МВР. „Поради тази причина се предлага отмяна на две от основанията за използване на охрана от НСО, а именно за народните представители и за други лица , за които комисията по чл. 23 от Закона за НСО прави преценка, че са важни за националната сигурност“, пише в мотивите на законопроекта.

ПП-ДБ целят да изяснят статута на служителите в основните структурни звена на НСО, които изпълняват по същество административни функции по смисъла на Закона за администрацията. От синята коалиция предлагат за тези служители на НСО да се приложи общият режим на Закона за държавния служител.

Според вносителите това ще осигури по-голяма предвидимост и прозрачност на служебните правоотношения, по-ясни правила за подбор, кариерно развитие и оценяване, както и стандартни гаранции за политическа неутралност и професионализъм. „С предлаганите изменения се цели НСО да бъде върната към първоначалното ѝ предназначение – охрана на ограничен кръг лица, заемащи висшите държавни длъжности, а именно: председател на Народното събрание, министър-председател и президент, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата“, аргументират се от ПП-ДБ.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов представи законопроекта и заяви, че целта му е ясно да се покаже, че народните представители не са специални и няма нужда НСО да ги охранява.

„Няма смисъл Пеевски да се разхожда с охрана по-голяма от тази на председателя, премиера и президента взети заедно“, каза Божанов.

Златан Златанов от „Възраждане“ обвини ПП-ДБ, че са преписали негов законопроект за промени в НСО, който е внесъл преди време.

Николай Радулов от МЕЧ заяви, че приветства решението кръгът на охраняваните от НСО хора да бъде ограничен, но посочи, че в списъка с охраняемите трябва да се включат и заместниците на премиера, председателя на НС и президента.

Законопроектът бе вкаран в дневния ред от парламентарната група на Делян Пеевски – „ДПС-Ново начало“, но не бе подкрепен от тях при гласуването в залата.

Предстои законопроектът да бъде приет и на второ четене. Промените ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник.

Божидар Божанов предложи законопроектът да бъде гласуван директно и на второ четене, при което председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви, че това не може да се случи, защото има предложения между първо и второ четене.

Маноил Манев от ГЕРБ заяви, че тези промени в Закона за НСО няма как да бъдат приети на второ четене в този им вид, защото са „неработещи“. Хамид Хамид поиска 30 минути почивка от името на ДПС-НН.

След почивката БСП и ИТН обърнаха гласуването си и се въздържаха. Така Законът за НСО остава непроменен.