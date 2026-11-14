14.11.2026 | 18:28

Селянинът с мерцедеса, дето ми откачи радиаторите на стълбите

Като паркира пред блока се озърта, очаквайки да го гледат с възхита каква кола кара

На онези, които подскачат на думата селянин, трябва да се обясни, че и Захари Стоянов е селянин. И Радичков. Или физикът акад. Асен Дацев, работил с Луи де Бройл, също е от село. Или физикът проф. Минко Балкански от института „Мария и Пиер Кюри” в Париж, също е от село.

Много прочути български учени или писатели са от село. Понеже в случая става дума за някои физически и народопсихологически проблеми, примерите са предимно с физици и писатели…Иначе, и Тодор Живков, и Желю Желев са от село, но…

Има едни селяни, които са излезли от село, но селото не е излязло от тях. И дори да се нанесат в апартамент в центъра, да си положат задника в мерцедес, селото отвътре не ги напуска.

Нанесе се в нашия блок такъв преди няколко години. Какъв е, що е, не е ясно, нещо бизнес в малък град почнал, пък се напечелил. Пораснала му работата и дошъл в София, купил апартамент в цивилизован квартал, кара мерцедес джип, а купил и на жена си мерцедес лимузина. И като паркира пред блока се озърта, очаквайки да го гледат с възхита каква кола кара. Поздравява с едно самочувствие – идва от провинцията, ама е „по-голем” от тия бедни софиянци в блока, дето карат стари фолксвагени и опели.

Селянинът с мерцедеса веднага си откачи радиаторите на парното и си забучи на стените едни грамадни климатици, които нощем бръмчат като хеликоптери. Не знам как ги търпи. Появи се на събрание на блока и надигна глас, че не може да плаща такива високи суми за дялово разпределение на Топлофикация. Високи, високи, колко да са високи? В моята сметка са 60-70 лева в студените месеци. Ама не, да дойдели да си махнат тръбите от апартамента му, той се топлел с климатици, така топлел стените и на съседите, не иска да плаща.

Един инженер имаме в блока, спец точно по тия работи, му обясни, че няма начин да не ползва топлина от Топлофикация, че тази топлина като влезе по тръбите в блока, се разпространява по всички стени и подове в сградата. И дори една трета от апартаментите в блока да ползват парно, останалите получават топлина от това парно, разпръсната по тръбите и по стените. За късмет, в нашия блок много малко апартаменти имат изключени радиатори. Един от блока си беше махнал радиаторите още навремето, когато можеха да се махнат въобще. И се топлеше с лирата от банята – оставям, вика, вратата на банята отворена, и само в две стаи пускам електрически радиатори от време на време. Но и този трябваше да плаща дялово разпределение, полека-лека се убеди, че на ток му излиза по-неизгодно, включи си пак радиаторите, пуска ги когато иска. И в общи линии сметките за парно в блока са поносими.

Не, селянинът не се съгласи, че трябва да плаща за общи дялове. Селската му природа му подсказва, че навътре от неговия праг той сам си е господар, сам си се топли, сам определя какво да плаща. А навън от неговия праг всичко е чуждо. Няма да му плаща. Да дойдат да си махнат тръбите, натърти пак.

Понеже му цитираха закона за етажната собственост и т. н., нямаше как някой да го подкрепи. Трудно е за човек, от който селото не е излязло, да се научи на съжителство в града.

И за селянина с мерцедеса остана един голям дразнител – радиаторите на стълбите. Съседът, инженер по топлотехника, ни убеди навремето, че не трябва да ги махаме, за всички има полза от тях. Ако ги махнем, ще се натоварят в различна степен сметките на първите три етажа, повече отколкото на горните. Избухнаха спорове, но разумът надделя. И нашият блок не е като повечето. Съвсем цивилизовано, входната врата се затваря, заключва, влезеш във входа – топло. До седмия етаж има три радиатора по стълбите, работят. Не е като в други блокове, където, като влезеш във входа, е студ, все едно си в изоставена сграда.

И в нашия блок никой не се оплака от прекалено висока сметка за парно.

Но селянинът с мерцедеса им обяви война. Тръгна от етаж на етаж да убеждава, че тези радиатори са голямо зло, че всички цивилизовани блокове наоколо ги били изключили отдавна, само ние сме изостанали и нецивилизовани. И сме плащали излишно по не знам си колко лева на месец за общи дялове. Уплаши разни бедни пенсионерки баби по етажите, разни по-заблудени съседи, събра подписи на половината от съседите да ги махнем радиаторите. И за да реши въпроса бързо, инсценира авария, извика екип на Топлофикация да откачи тези радиатори, защото от тях потекла вода по стълбите. И така ги откачиха напълно.

Не знам колко е икономисал селянинът от сметката си за парно, не казва.

Ама какъв трябва да си, да караш джип, с двигател, който харчи като змей, да поддържаш два мерцедеса, а да пестиш от свалени радиатори на стълбите?

Селянин, разбира се…

Сега във входа ни е като на селски мегдан, студено, сякаш си излязъл от вкъщи на улицата. В моята сметка за парно нямаше намаление и по-миналата, и миналата година, даже излиза малко по-висока от предишните.

Георги Николов, e-vestnik