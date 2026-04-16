16.04.2026 | 10:39

Ще има ли нови парламентарни избори наесен?

Хората на Румен Радев обаче усилено твърдят, че редовно правителство ще има

Служебен кабинет може да управлява до октомври, когато да има избори две в едно заедно с президентските. Това все по-усилено се говори в централите на няколко от големите партии.

Сценарият е разиграван и в президентството, ако няма сделка за коалиционно управление след 19 април. „Прогресивна България“ на Румен Радев не крие амбициите си за 121 депутати, а хората му не вярват на социологията, която му дава около 30%. Според сегашни депутати Радев няма да рискува с правителство на малцинството, а коалиция с евентуалните му партньори от ПП-ДБ е все по-малко вероятна заради острото напрежение между тях. Освен това трудно двете формации ще стигнат заветното мнозинство, прогнозират социолозите.

Няколко от министрите в служебния кабинет също са подготвени да стоят на постовете си далеч след изборите на 19 април. Един от тях е вътрешният Емил Дечев, категорични са подчинените му в МВР. Неслучайно се сменят хора в цялата система до ръководни постове от средните нива. Единствено премиерът Андрей Гюров не може да остане в кабинета си, ако 52-рото народно събрание бъде разпуснато. Той напусна БНБ и излезе от „домовата книга“. Въпреки това има сценарий да се задържи на поста с процедурни хватки. Юристи припомнят, че президентът Илияна Йотова няма срокове за връчването на мандати, насрочва и консултации. Третата партия, на която ще се връчи мандат пък, може да отлага предложението си за кабинет неограничено във времето, което е един от пропуските в Конституцията. Така кабинетът с премиер Андрей Гюров може да управлява и до октомври, когато ще се гласува за президент и парламент наведнъж, разсъждава „Филтър“.

Кои партии ще влязат и коя ще е третата, избрана от Илияна Йотова за мандат, е една от големите неизвестни. Също така тя има право да откаже указ за служебен кабинет след този на Гюров, ако министрите не отговарят на критериите й.

„Тестът за редовен кабинет ще бъде още в началото на новия парламент – първо с избор на председател, а веднага след това и с избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, които трябва да изберат титулярен главен прокурор. Това може да се случи паралелно с връчването на мандатите и преговорите за редовен кабинет“, казва юрист от настоящия парламент. Според него 52-рото народно събрание няма да излъчи нито стабилно правителство, нито нов Висш съдебен съвет, но може да работи дълго заедно с кабинета „Гюров“. Той е едно от имената, които се обсъждат все по-усилено в ПП-ДБ като кандидат за президент. Според запознати ще откаже, ако му се удаде възможност да управлява изпълнителната власт до октомври.

В дните преди парламентарните избори на 19 април обаче има промяна в медийното поведение на водещите фигури на „Прогресивна България“. Те усилено твърдят в медиите, че Румен Радев ще направи всичко възможно да състави редовно правителство. В противен случай подкрепата за него ще ерозира, а ГЕРБ и ДПС ще се върнат на бял кон във властта.