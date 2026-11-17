17.11.2026 | 21:53

Скандални разкрития за смъртта на Мазонакис! 8 вещества открити в тялото му

Според констатациите на Лабораторията по съдебна медицина и токсикология към Солунския университет „Аристотел“ смъртта на Йоргос Мазонакис се дължи главно на пропофол – мощен анестетик.

В тялото на певеца бяха открити 8 вещества, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция – Силвия Станчева.

30-страничният доклад, написан от професор Николаос Райко, заключава, че пропофолът е основната причина за смъртта на певеца, докато в тялото му са открити осем други вещества, които са имали утежняващ ефект.

От особено значение е фактът, че Мазонакис е преживял епизод на апнея по време на процеса на плазмафереза, след прилагането на пропофол.

Очаква се докладът да бъде препратен до Атинската съдебномедицинска служба и след това, заедно с останалите констатации, до следователя, работещ по случая.

Гръцката звезда почина на 9 септември, на 54-годишна възраст, по време на плазмафереза ​​в клиника в атинския квартал „Колонаки“. По-случая са задържани двама души, собствениците на клиниката.