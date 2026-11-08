08.11.2026 | 20:36

Слави Трифонов: Мирчевци и Гълъби лъжат работещите българи

В момента в парламента е пълно с лъжци - и тия, дето управляват, и тия, дето са им опозиция!

Напоследък си задавам непрекъснато въпроса: „На кого му пука за истината?“ Говоря за публичното пространство.

Не знам в личен план вие как се справяте, не знам на кого от вас му харесва да го лъжат и кой обича и държи на истината. Това си е ваш избор. Аз лично смятам, че силата е в истината. Не се мисля за старомоден, не се мисля за наивен и не се мисля за тъп. Просто знам, че силата е в истината, защото истината е великан. А лъжата е позорна и обикновено е колос на глинени крака.

Гледах интервю на Ивайло Мирчев по телевизията. Това е тоя, дето има ферма за тролове, пък лъже, че няма нищо. В това интервю по телевизията днес той погледна с големите си черни очи в камерата и каза, че тоя бюджет на ПБ е по-лош от бюджета на предишното правителство. Чакай малко сега! Същият този Мирчев лъга, че предишният бюджет е лош, че е най-лошият в страната. С тази лъжа сваляше правителството. И какво излезе? С лъжата за бюджета е прикривал неистовото си желание за власт.

Какво стана след една година? Не получи власт, а получи по-лош бюджет. Мирчев щеше да е просто един лъжец, ако не беше политик, не вилнееше из телевизионните студиа, лъжейки най-безочливо, и не караше хората да протестират и да му вярват. И така лъжата се превръща в подлост, в глупост, алчност и накрая винаги има кофти резултат.

А всъщност Мирчев, който лъже, беше на гости в телевизията, за да разкрие лъжата на един друг лъжец. Гълъб Донев. Министърът на финансите от сегашния кабинет, който от една седмица лъже, че не е имал желанието да прибере парите от втория пенсионен фонд, че това било инсинуация, измислица и измама, а се оказа, че това е истина, че той го е написал и се е подписал. Истината дойде на бланка от Европейската комисия.

С тая лъжа Гълъб Донев се опита да прикрие една друга своя лъжа. Опита се да прикрие лъжата си, че ще представи бюджет, който да извади страната от кризата, че ще свие разходите, за да овладее повишаването на цените. А се оказа, че не само не свива разходите, не само увеличава дефицита, не само че ще тегли нови милиарди и милиарди заеми, ами посяга и на парите за пенсии на работещите хора.

В тая страна най-лъгани са именно работещите хора, лъгани са от всякакви Мирчевци и от всякакви Гълъби.

Така че в момента в парламента е пълно с лъжци – и тия, дето управляват, и тия, дето са им опозиция!