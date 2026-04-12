12.04.2026 | 13:42

Сложете допълнителен данък на наглите ресторантьори!

Заведенията не само са си избили изцяло възстановяването на нивото на ДДС на 20%, но и вероятно допълнително са увеличили маржовете си

Искането на ресторантьори и хотелиери да се въведе отново по-ниско ДДС за тях е абсолютно необосновано.

Данните на НСИ показват, че през 2025 г. се е разтворила голяма ножица между ръста на цените и ръста на заплатите в ресторантьорството и хотелиерството. През последните три тримесечия, за които има данни, цените на услугата в този сектор се покачват със средно 10% на годишна база, а брутните заплати със само 6,4%.

В абсолютно изражение нивото на инфлация в този сектор от началото на 2025 г. е второто най-високо от всички категории на индекса на потребителските цени. А ръстът на заплатите през 2025 е по-нисък само в земеделието. И макар и да няма точни данни за това, сравнителният анализ на данните за внос на работна ръка през 2025 година и декларираните потребности за работна сила сочи, че най-вероятно ресторантьори и хотелиери са сред секторите, внесли най-много работници от трети страни.

Като цяло по всичко личи, че родните ресторантьори не само са си избили изцяло възстановяването на нивото на ДДС на 20%, но и вероятно допълнително са увеличили маржовете си. Всъщност, за да се върне икономически равновесното състояние, в което секторът се е намирал преди 2020 г., държавата най-вероятно би трябвало да ги обложи с допълнителен данък „свръхпечалба“.

Бих посъветвал представителите на този бранш да внимават с публичните си изказвания и закани за протестни действия. България така или иначе има сериозни фискални проблеми и идеите за вдигане на данъци са на дневен ред, както видяхме през есента.

Да не стане идеята за допълнителен данък върху ресторантьори и хотелиери изведнъж опция за закърпване на бюджета с много висок обществен рейтинг.