Тежък удар: Украйна е унищожила 10% от руските бомбардировачи

В резултат на украински удари с безпилотни летателни апарати срещу руски военновъздушни бази са били повредени 10% от стратегическите бомбардировачи на Русия, заяви генералът от германската армия Кристиан Фройдинг. Сред повредените самолети са и самолети за далечно радиолокационно откриване тип А-50, съобщи още Фройдинг. Кристиан Фройдинг координира военната помощ на Берлин за Киев и е в тесен контакт с украинското министерство на отбраната.

В хода на операция „Паяжина“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която се проведе на 1 юни, са били повредени над десет самолета: стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-22, както и разузнавателни самолети А-50, заяви Фройдинг в подкаст в YouTube. „Що се отнася до флота от далечни бомбардировачи – според нашата оценка, 10% от тях са били повредени при атаката“, цитира Ройтерс думите му.

Повредените самолети А-50, според генерала от Бундесвера, вероятно са били неизправни по време на атаката. „Смятаме, че вече не могат да бъдат използвани и за резервни части. Това е загуба, защото такива самолети има съвсем малко“, каза Фройдинг. Загубите на бомбардировачи няма да доведат до незабавно намаляване на интензивността на въздушните удари по Украйна, тъй като Русия е запазила 90% от стратегическите си бомбардировачи, каза генералът. „Но, разбира се, има и косвен ефект – останалите самолети ще трябва да извършват повече полети, което ще доведе до по-бързо износване. А най-важното – това оказва силно психологическо въздействие“, подчерта Фройдинг.

По думите на германския военен, след операцията на СБУ Русия вече не може да смята, че самолетите ѝ са в безопасност далеч от украинска територия. „Русия ще трябва да засили мерките за сигурност“, каза Фройдинг.

По-рано представители на американски и европейски служби за сигурност заявиха пред The New York Times, че при операцията на СБУ до 20 руски стратегически самолета може да са били унищожени или сериозно повредени. По-късно Reuters, позовавайки се на американски служители, съобщи за унищожаването на 10 руски военни самолета в хода на украинската операция „Паяжина“. СБУ проведе миналата неделя масирана атака срещу бази на далечната авиация в Мурманска, Иркутска, Ивановска и Рязанска област. Украинските власти съобщиха в деня на атаката за повредени над 40 самолета, а по-късно Генералният щаб на ВСУ добави още 12 към броя на унищожените през изминалата седмица. Според оценката на OSINT анализатора MarcinRogowsk14, са били унищожени или повредени 11 стратегически бомбардировача Ту-95 и Ту-22М, както и един военнотранспортен Ан-12. Анализаторът Intelschizo смята, че броят на повредените или унищожени самолети е 15.

Ситуацията със самолетите А-50 остава неясна. Част от OSINT анализаторите съобщават за повреда на поне един такъв самолет, но MarcinRogowsk14 допуска, че отломките на летище „Северний“ може да са от Ил-76, който претърпя катастрофа през 2024 г. Това се подкрепя от сателитни снимки, публикувани от него.

Руското министерство на отбраната потвърди факта на атаките с FPV дронове срещу летища в пет региона: в Ивановска, Рязанска и Амурска област атаките са били отблъснати, а в Мурманска и Иркутска област „е възникнало възпламеняване на няколко единици авиационна техника“.