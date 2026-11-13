13.11.2026 | 13:54

Тръмп наказа Джей Ди Ванс – махна го от преговорите с Иран

Президентът заяви, че до края на мандата си иска да свали режима на аятоласите

Конфликтът между президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс се изостря. Само няколко дни след като Ванс обвини войната с Иран за тежкото изборно поражение на републиканците, Тръмп очевидно оттегля заместника си от преговорите с Техеран.

В четвъртък Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че е наредил на Ванс занапред да насочи „цялото си и безрезервно внимание“ към борбата с корупцията и престъпността в американските щати, управлявани от демократите. След това последва същинската заплаха:

„Нямаме нужда от споразумение с Иран. Тези времена отдавна отминаха.“ Тръмп добави: „Ние разполагаме с техните пари – стотици милиарди долари, и с техния проток!“

Става дума за Ормузкия проток, който иранските власти блокират от месеци. Твърденията на Тръмп, че САЩ контролират протока и разполагат с милиардите на Иран, обаче не са независимо потвърдени.

Особено показателен е моментът, в който Тръмп отправя нареждането си. Едва в сряда Wall Street Journal съобщи, че Ванс обмисля възобновяване на преките разговори с високопоставен представител на иранските служби за сигурност, за да се намери начин за прекратяване на войната.

По този начин вицепрезидентът отново демонстрира готовност за диалог с иранското ръководство. Още през лятото организирани от него преговори се провалиха, въпреки че самият Ванс пътува до мястото на срещите.

Тръмп иска да отстрани аятоласите до края на мандата си

Изглежда, че след загубата на междинните избори за Конгреса Тръмп се стреми да затвърди мястото си в историята. В интервю за радио с водещия Хю Хюит американският президент заяви, че би смятал за поражение оставането на иранския режим на власт до края на мандата му.

Това вероятно означава, че Тръмп възнамерява да продължи политиката на максимален натиск срещу Техеран и дори е възможно отново да прибегне до военна намеса. Засега обаче не е ясно дали президентът действително отстранява вицепрезидента си от преговорите.

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Развитието е политически деликатно и за Ванс. Вицепрезидентът се смята за един от възможните кандидати на републиканците за президентските избори през 2028 г. С критиките си към войната с Иран той вече публично се дистанцира от едно от най-спорните решения на президента.

Тръмп от своя страна защити военната си политика. Макар да заяви, че критиката на Ванс – „причината, поради която загубихме, е войната“ – не е навредила на отношенията им, президентът смята, че неговият заместник е трябвало допълнително да подчертае, че войната е била правилното решение въпреки политическата цена.