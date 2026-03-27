27.03.2026 | 20:28

Трима от обвинените за убийството на Костадин от Мадан настанени в психиатрия

Трима от обвинените за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан са настанени в психиатрични клиники, предстои и четвъртият задържан да бъде хоспитализиран, съобщи „Марица“.

„Изведени са от ареста, за да бъдат наблюдавани от вещи лица за изготвяне на назначена комплесна експертиза“, обясниха от обвинението, допълвайки, че трима от обвиняемите са настанени в Държавната психиатрична болница в Ловеч, а един – в Смолян, тъй като при него все още тече срок за обжалване на решението пред Апелативния съд.

Срокът, който е поставен на вещите лица за изготвяне на 4-те съдебнопсихиатрични експертизи, е 30 дни. Към момента няма данни за отклонения, но това е необходима процесуална стъпка. Има становище от експертите, че стационарното настаняване е задължително, за да бъде изготвено заключението“, каза заместник окръжният прокурор в Смолян Атанас Илиев, който е наблюдаващ делото.

Костадин Кабаджов загуби живота си при брутално масово сбиване в покрайнините на миньорския град. Инцидентът се разиграва късно вечерта на 26 ноември миналата година след среща между две групи млади мъже. По данни на разследването конфликтът възниква на лична основа – заради отношения с момиче, и ескалира в масов бой с участието на над 14 души.

Кабаджов е подложен на жесток побой, вследствие на който получава тежка черепно-мозъчна травма – пряката причина за смъртта му, установена от съдебномедицинска експертиза. Той изпада в безпомощно състояние, но е бит и след това.

Опитва се да се изправи, губи контрол над тялото си и пада в реката, където по-късно е намерен мъртъв.

Прокуратурата повдига обвинения за умишлено убийство срещу 4-ма мъже на възраст между 20 и 26 г. – Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн.

Сутринта след убийството полицията задържа 8 души от област Кърджали в микробус с кърджалийска регистрация, като 4-ма от тях впоследствие бяха освободени. Един от тях е дал положителна проба за кокаин след тест за наркотици.

Окръжният съд в Смолян взема най-тежката мярка „задържане под стража“ за всички. Съдът приема, че има достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението и риск от укриване или извършване на ново престъпление.

Апелативният съд в Пловдив разглежда жалбите срещу мерките за неотклонение и стига до частичен обрат – освобождава Дениз Мюмюн, като приема, че липсват доказателства за негово участие в побоя, довел до смъртта на Кабаджов. Решението е окончателно. Останалите трима обвиняеми остават в ареста, тъй като според магистратите доказателствата срещу тях са достатъчни, а тежестта на обвинението – значителна. Съдът отхвърля и тезата на защитата за неизбежна отбрана, като подчертава, че събраните доказателства сочат към умишлено насилие.

Според прокуратурата водещата линия е „спор за жена и неправилни представи за мъжка чест“, като конфликтът между жертвата и Шабан Мехмед е започнал месец по-рано заради 20-годишно момиче от Смолянско.

Двете враждуващи групи – тази, предвождана от Шабан Мехмед, и тази на Кабаджов – са планирали да участват в стълкновение и съответно са се подготвили за физически сблъсък.

Костадин е тренирал дълги години кикбокс в маданския клуб „Арес“. През 2014 г. дори получава награда от община Мадан за постижения в спорта. Участвал е в състезания и е печелил медали на държавни първенства. Има и международно участие за купа „Аполон“ в Александруполис, Гърция.

В родния на жертвата Мадан сочат, че при такава ситуация поведението на едната или другата група не може да се оцени като непосредствено противоправно нападение, срещу което да се отговаря с правомерна отбрана.

В края на януари Шабан Мехмед поиска от окръжния съд в Смолян да измени мярката му. В молбата си до съда той посочва влошено здравословно състояние – страда от астма. Според адвокат Красимир Елдъров задържането може влоши състоянието му.

Съдът отказа, а след това Апелативният съд в Пловдив потвърди първоначалната мярка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът преценява, че има обосновано подозрение, че той е съпричастен към престъплението, в което е обвинен. Макар да е оказал съдействие на разследващите, като е дал обяснения, в тях се открива и защитна позиция.

Въззивният съд намира, че от събраните до момента доказателства, от механизма на извършване на престъплението и данните за участието на Шабан, е налице опасност от извършване на престъпление и укриване при една по-лека мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

Бащата на убития Костадин Кабаджов, който също се казва Костадин, заяви в запис, че синът му е загинал заради „приятел“, който го е оставил сам срещу 16 души и е избягал. В обръщението си бащата сочи и конкретно лице – Венци от Мадан, наричан Феликс.

Той обвинява именно него затова, че синът му е в гроба, а други са в ареста и призовава всички да запомнят името на този, който според него е подстрекател на конфликта.

Кабаджов-старши записа песен, посветена на Костадин – Gie mou („Сине мой“), кавър по песента на гръцкия певец Стаматис Кокотас. Композицията е на гръцки и е съвместна с гръцки изпълнители.

Тежкото си изказване и своята версия за случилото се на 26 ноември прави, преди да започне самото изпълнение. Кабаджов има бензиностанция и хотел в Мадан. Записът е гледан от хиляди, а коментарите са стотици. По повод песента окръжният прокурор в Смолян Недко Симов заяви, че Венци, за когото става въпрос в записаното изявление преди песента на Кабаджов-старши, не е сред обвиняемите.

„Родителите на Костадин Кабаджов са конституирани като пострадали. Имат право да изразят своята мъка по начин, какъвто те изберат. Ако намерим полезни сведения за някаква вина, ще бъде подведен под отговорност. Засега за нас обвинените са обявени публично и са известни на обществото“, казва прокурорът.

Прокуратурата в Смолян назначи да бъдат извършени над 20 експертизи, за да подготви обвинителния акт и да го внесе в съда. Над 80% от експертизите вече са готови.