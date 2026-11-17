17.11.2026 | 10:56

Цветанов яростно към Борисов: Не заплашвам кметове на ГЕРБ с ДАНС!

Нека лидерът на ГЕРБ обясни от какво всъщност се страхува, пише бившият му съратник

СТРАХЪТ НА БОРИСОВ НЕ Е В ЦВЕТАНОВ. СТРАХЪТ МУ Е ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ!

Поредното изказване на Бойко Борисов, че Цветанов и някакъв си „Язовир“ обикаляли и плашели кметове на ГЕРБ, е пореден опит да отклони вниманието от истинските проблеми в собствената му партия.

Нека Борисов да обясни от какво всъщност се страхува.

От това, че ГЕРБ получи едва 430 хиляди гласа на последните парламентарни избори – най-слабия резултат в историята си? От това, че дългогодишни и уважавани кметове, партийни лидери и хора, които години наред са градили ГЕРБ, вече не припознават посоката, в която той води партията.

От разочарованието в местните структури и от все по-видимото отдръпване на хората, които бяха гръбнакът на партията?

Или от факта, че ГЕРБ се отказа да издигне собствен кандидат за президент и не намери политическа воля да предложи свои достойни кандидати за Висшия съдебен съвет? Когато една партия се отказва от политическата отговорност да излъчва свои представители в ключови институции, това не е стратегическа победа, а признание за липса на политическа воля.

С този ли страх Борисов, неговите пиари и тролове стигнаха до 430 хиляди гласа? С внушения, обвинения и търсене на външни виновници ли ще обясняват и следващите провали?

Предполагам, че скоро ще чуем и поредната версия – че съм заплашвал потенциални кандидати за президент или членове на ВСС и затова ГЕРБ не е издигнал свои представители. Подобни внушения няма да променят фактите и няма да скрият политическата отговорност.

Жалко е, когато един партиен лидер се крие зад страха и внушенията, вместо да говори открито за собствените си решения и за процесите, които сам е предизвикал.

Истинският въпрос не е кой с кого разговаря и кой кого плаши. Истинският въпрос е защо се стигна дотам една партия, изградена с усилията на хиляди достойни хора, да загуби доверието на толкова голяма част от своите членове, симпатизанти и избиратели.

ГЕРБ не е собственост на един човек. ГЕРБ беше кауза, създадена с енергията, труда и доверието на много хора. За съжаление, през последните години тази кауза беше подменена, а стойностни и качествени хора бяха отстранени, пренебрегнати или предадени.

Към тези хора продължавам да изпитвам уважение и респект. С много от тях сме работили рамо до рамо и сме постигали резултати, които не могат да бъдат отречени. Именно благодарение на общите ни усилия Бойко Борисов стана кмет на София, а впоследствие и министър-председател на България.

Затова днес е особено тъжно да виждам как се омаловажава приносът на хората, които бяха част от изграждането и успеха на ГЕРБ.

Борисов трябва да си даде сметка, че проблемът не е в тези, които задават неудобни въпроси. Проблемът е в решенията, които доведоха партията до това състояние.

Страхът не може да замени лидерството. Внушенията не могат да заменят политиката. А пиарът и троловете не могат да върнат доверието на хората.

Време е за отговори, а не за оправдания!

Цветан Цветанов, Фейсбук