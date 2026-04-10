10.04.2026 | 11:24

Удар на МВР: Откриха 200 лични документи на починали хора в Монтана

Полицията разкри списъци с имена и суми, трима души са задържани

При специализирана акция срещу търговията с вот в област Монтана органите на реда се натъкнаха на фрапираща находка – конфискувани са 197 лични карти и 6 паспорта, които принадлежат на починали лица. Операцията на полицията идва само десет дни преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април, съобщиха от МВР.

Проверките са обхванали територията на цялата област. Униформените са претърсили общо 17 адреса, сред които частни имоти, заложни къщи, хранителни магазини и офиси на дружества за бързи кредити. Освен документите на покойниците, от пресцентъра на МВР – Монтана съобщават, че са иззети множество тефтери и списъци, съдържащи имена на хора и конкретни парични суми срещу тях.

По време на акцията контрол е направен на 240 автомобила и 299 души, като 19 от тях са част от криминалния контингент. В резултат на мащабните действия в арестите на Районните управления в Лом и Монтана са задържани трима души.

Към момента са образувани общо 10 досъдебни производства, като 7 от тях са пряко свързани с престъпления против политическите права на гражданите. Полицейските действия за гарантиране на честността на предстоящия вот в региона продължават.