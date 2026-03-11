11.03.2026 | 20:35

Удар по ГЕРБ и ДПС: Масова чистка на шефовете по безопасност на храните преди изборите

Новият директор на националната агенция д-р Ангел Мавровски е започнал да освобождава наред директорите на областните дирекции

Поголовно се сменят директорите на областните дирекции по храните, въпреки че това изобщо не би трябвало да е приоритет на новия национален директор д-р Ангел Мавровски, назначен от хиперактивния в социалните мрежи земеделски министър Иван Христанов за ръководител на Българската агенция по безопасност на храните, съобщи сайтът Флагман.

„Каква касация имат към организацията на извънредни избори директорите по безопасност на храните?! Сменят се масово, работата е блокирала навсякъде, тотален хаос е вече, защото никъде никой не работи в системата – не знаем кой докога ще е в кабинета си“, учудват се наши източници от службата.

Според непотвърдена информация директорът на БАБХ Бургас д-р Димитър Гераманов е в болнични. Димитър Германов се завърна в Агенцията по храните през 2024 година, след като в продължение на 13 години бе извън системата, защото бе кмет на община Приморско.

Д-р Ангел Мавровски бе първото назначение на земеделския министър Иван Христанов и е голямата му гордост. Той му повери ключовата агенция веднага, след като пое поста и приключи със заснемането си във видеоклиповете от вътрешността на сградата на министерството. Още тогава обаче се появи информация, че д-р Мавровски е заличен от регистъра на ветеринарните лекари заради груби нарушения. Той е отразявал в информационната система на БАБХ данни с невярно съдържание, включително отчетена ваксинация на 33 животни в животновъден обект, без посещение на място. Христанов излезе в защита на своя човек и каза, че просто е натопен.