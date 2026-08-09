09.08.2026 | 19:18

Външно министерство се присмя на медии на Пеевски: Какъв бивш съпруг, какви британски служби?

Велислава Петрова не е имала бивш съпруг от МИ6...

Външният министър Велислава Петрова – Чамова не е имала бивш съпруг и подобни твърдения са неверни. Това се казва в официално право на отговор до bTV от страна на Министерството на външните работи. За неин бивш съпруг и връзка с британските тайни служби заговори лидерът на проруската партия „Възраждане“ Костадин Костадинов, който в предаването на същата телевизия дори заяви, че ще иска разследване на Петрова, за да се разбере дали тя и нейният бивш съпруг са свързани с чужди служби и най-вече с МИ6.

„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно“, се казва в позицията на външното ни министерство. „Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“, допълват от външно.

Всъщност напълно измислената новина за „бившия съпруг на Велислава Петрова, който имал връзки с британските служби МИ6“ бе разпространен от представяващата се за „анализатор“ журналистка Валерия Велева. По публична информация тя и сайтът й се финансират основно от корупционера и председател на ДПС Делян Пеевски. Без да направи и елементарна проверка на семейното положение на външната министърка, Велева многократно повтори абсурдната конспирация за несъществуващия първи съпруг от МИ6. Платената измислица бе повторена в национален ефир и от Костадин Костадинов и логично бе опровергана от Министерството на външните работи.