„Viele Danke”: Борисов с нов гаф в Германия

Нов езиков гаф сътвори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това се случи по време на срещата му с ръководството на оръжейния концерн „Райнметал“ в Германия.

Той се обърна към германците с думите „Viele Danke”, стана ясно от видео, публикувано във „Фейсбук“.

Специалисти по немски език са категорични, че „Viele Danke” е неправилен израз на немски, а правилният вариант е „Vielen Dank“. „ Vielen Dank“ означава „много благодаря“ или „много благодарности“ и се използва в ситуации, когато обикновеното „danke“ (благодаря) не е достатъчно, за да изразите своята благодарност.

Председателят на борда на директорите на германския концерн Армин Папергер обясни, че българското правителство и германската компания ще инвестират над 1 млрд. евро в два завода – за артилерийски снаряди и за барут.

„Много се радвам да поздравя като наш гост председателя на партия ГЕРБ и един важните хора в България – Бойко Борисов. България е изключително важна страна за „Райнметал“. Връзките и взаимоотношенията, които имаме са благодарение на нашите изключително успешни лични такива. „Райнметал“ ще построи в България най-малко два завода – единият ще е за артилерийски снаряди. Още по-важно обаче е нашето съвместно предприятие за барут, което ще бъде построено“, каза Армин Папергер.

По-рано днес президентът Румен Радев заяви, че той е намерил ключовия инвеститор: „В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.