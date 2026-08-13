Вижте управленската програма на кабинета „Радев“

В навечерието на отбелязването на 100-те си дни на власт, правителството на Румен Радев публикува Програма за управление на България до 2030 година. Документът е обемист – цели 208 страници и покрива всички сектори на управлението – от правосъдие през икономика и финанси до култура. И до голяма степен припокрива съдържанието на предизборната програма на ПБ в много от секторите. Други обаче са допълнени с още по-подробни мерки – например частта „Правосъдие“.

Въведението прокламира, че „България се нуждае от възстановяване на държавността, общественото доверие и способността на институциите ефективно да защитават националния и обществения интерес“. Говори се за укрепване на институциите и преминаване към по-модерен икономически модел. А още първият раздел е озаглавен красноречиво „Демонтаж на олигархичния модел и антиорупционни политики“, което е и водещата политическа линия в документа.

В икономическата част той залага преход от модел, основан на евтин труд и потребление, към икономика с по-висока добавена стойност, технологии, иновации и експортна ориентация. Сред приоритетите са подкрепа за бизнеса, привличане на стратегически инвестиции, развитие на индустрията и дигитална трансформация.

Ако трябва да се обобщи накратко – програмата е доста широкообхватна и това е както плюс, така и минус. Предимството й е, че идентифицира ключови структурни проблеми – корупция, слаб институционален капацитет, демографски натиск, изоставане в технологичното развитие. Недостатъкът е, че документът е твърде стратегически – съдържа много цели и мерки, но не навсякъде има приоритизация и измерими цели. Така основно предизвикателство ще бъде изпълнението на всичко, разписано в документа.