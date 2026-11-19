19.11.2026 | 9:30
Внезапно почина бившият посланик на САЩ у нас Ерик Рубин
В края на мандата си през юни 2019 г. дипломатът получи орден „Стара планина”
Внезапно почина бившият американски посланик в България Ерик Рубин, съобщават от Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA).
Ерик Рубин беше дипломат от кариерата, служил като посланик на САЩ в България от 2016 до 2019 г.
Номиниран е от президента Барак Обама през 2015 г. и встъпва в длъжност след Марси Рийс. В края на мандата си през юни 2019 г. получава орден „Стара планина”. Бил е заместник-ръководител на мисията на САЩ в Москва (2008–2011) и заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси (2011–2015).
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