За 10 г. над 77 000 македонци са поискали българско гражданство

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Той цитира мнението на останалите евролидери, че поне до март ще останат строгите ограничения и мерки, очаква се и трети пик на заразата

Претендентът ни за световната титла по бокс се репчи на шампиона с думите: "Знаеш, че аз съм по-добрият. Утре ще ти покажа. Утре ще те приключа!"