09.10.2026 | 11:00

Зеленски прати свой човек в България, за да опровергае Радев за дроновете (снимка)

Кирило Буданов е бил тия дни в България и се е срещнал с Цветан Цветанов

Твърдението на българския премиер Румен Радев, че българската страна не е разговаряла с украинската за дроновете, ударили двата кораба в Черно море, бе опровергано от информацията, че най-близкият човек на Володимир Зеленски – началникът на кабинета му Кирило Буданов, е бил в София тия дни.

Буданов е прекарал 20 часа в България. Тази сутрин бившият зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува във „Фейсбук“ своя снимка с Буданов, която явно е правена в София.

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Българските власти не са съобщавали за визитата на Буданов. Най-вероятно бившият шеф на украинското военно разузнаване е бил в България преди заседанието на КСНС при президента Илиана Йотова. Именно след него Румен Радев категорично отрече пред журналисти, че е имало контакт между България и Украйна за атаката с дроновете, както заяви Зеленски. И дори си позволи груб коментар по адрес на украинския президент: „Какво говори Зеленски си е за негова сметка“. В понеделник вечерта Зеленски каза, че българските и украинските ВМС са обсъдили случаите с двата взривени кораба в българската икономическа зона в Черно море и че ударите са извършени от руски дронове.

За руските дронове Радев коментира, че това е само хипотеза, както е хипотеза, че може и да са украински. Тепърва щяло да се разследва.

Не е ясно с кого още се е виждал Буданов в София, но е абсурдно българските власти да не са знаели за неговото посещение и разговори. Другият вариант е да са му отказали среща, което е още по-скандално на фона на клетвите, че управляващите искат да разберат всички факти и обстоятелства за това кой е ударил корабите.

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за САЩ, където започват двудневни преговори за войната на Русия в Украйна. Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще обсъждат с Украйна и Русия частично примирие, предвиждащо прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море, съобщава Axios. Изданието припомня, че днес в Маями представители на Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят „нови идеи и предложения“ за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.

Един от обсъжданите варианти е частично примирие, което предвижда прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и спиране на атаките срещу превозите на зърно. Украйна вече е заявявала готовност за подобна стъпка, но Русия засега не е проявила значителен интерес.

В украинската делегация, ръководена от Буданов, са още директорът на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, съветникът на Зеленски Сергей Кислица и председателят на „Слуга на народа“ в украинския парламент Давид Арахамия. САЩ са поканили също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Освен прекратяването на огъня, страните ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и план за следвоенното възстановяване на страната. В навечерието на срещата Уиткоф и Кушнър са представили последните предложения на Тръмп и са получили от него допълнителни указания. Според Axios Вашингтон се стреми да предотврати по-нататъшна ескалация през следващия месец и да постигне дипломатически пробив преди изборите за Конгреса на САЩ и настъпването на зимата. На този фон Уиткоф и Кушнър може да посетят Москва още в края на октомври за нови преговори с Путин.

Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари 2026 г. Преди това няколко години той ръководи украинското военно разузнаване.