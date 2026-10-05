05.10.2026 | 9:51

Жената, която е посещавал Илиян Филипов, живее с него от близо година, детето ѝ го е припознавало за баща

Общинарят Руси Чернев за убития бизнесмен: Той можеше да блокира Пловдив с два телефона

„Той беше човек за Пловдив, както да кажем Илия Павлов за България преди известно време. Илиян с два телефона можеше да блокира града“. С тези думи Руси Чернев – дългогодишен журналист от Пловдив, който понастоящем оглавява отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив, описа пред бТВ влиянието на убития на 30 септември пловдивски бизнесмен Илиян Филипов.

„С обаждане по телефона той отмени въвеждането на увеличаването на такса за издаване на строително разрешително“, даде пример Чернев.

По думите му Филипов е демонстрирал, че има влияние и връзки с хора, които „лидират процесите на национално ниво“.

Чернев направи паралел и с периода на Прехода:

„Животът на Илиян Филипов е една отворена книга на Прехода. Той обаче не е от така наречените „назначени милионери“, не е свързан с Държавна сигурност или с други структури, които създаваха схемите“, посочи той.

Според журналиста с течение на времето бизнесът на Филипов е станал толкова голям, че го превърнал в обект на интерес от страна на хората, които „дърпат конците в тази държава“.

Чернев не смята, че влиянието на Филипов е било обвързано само с определена политическа сила. „Аз смятам, че българският бизнес много бързо сменя походката“, каза той.

Журналистът подчерта, че Филипов е председател на управителния съвет на сдружението „Бизнесът за Пловдив“, което по думите му участва „в много инициативи на новата власт“, посочи Чернев.

Според него влиянието на Филипов не е било ограничено до конкретни политически лидери. „Не смятам, че Илиян Филипов е бил в зависимости или е имал преки пътища да влияе само на определени политически лидери, а като цяло неговото влияние е много сериозно“, посочи той.

Бизнесът на Филипов

„През последните години Илиян Филипов е неотменна част от живота на Пловдив. С много сериозно присъствие в бизнеса, естествено. Както вече стана ясно, собственик на голяма компания, която освен че се интересува от българския пазар, отдавна е надхвърлила границите на България. Тя е европейска компания, да не кажа и трансконтинентална“, заяви Чернев.

По думите му последният голям бизнес проект на Филипов е соларният парк, но преди това инвестициите му в железопътния транспорт са го превърнали в ключов играч в регионален мащаб.

„Той вози товари от Чанаккале до Виена, а пък аз лично съм чувал от него, че плановете му са да покрие трасето от Техеран до Лондон. Едно ключово трасе“, каза журналистът.

На въпрос какви са личните му впечатления от Илиян Филипов, Чернев го определи като „изключително енергичен човек“.

„С животински инстинкт към бизнеса, към това да се развиваш, да правиш още и още. Ербап човек, леко див човек, който решаваше сам проблемите си“, коментира той.

Според Чернев обаче с разрастването на бизнеса си Филипов е попаднал в ситуация, в която е била необходима повече предпазливост.

„И тук като че ли той не можа да надмогне този момент, в който бизнесът му става много голям, а по този начин той става изключително влиятелен човек и трябва да смени походката малко. И да влезе в ново амплоа“, посочи Чернев.

Журналистът коментира и конфликта между Илиян Филипов и Иван Петлешков. Петлешков, който отрече връзка със случая още в първите часове след убийството.

Според него конфликтът между Филипов и Петлешков е бил свързан с битка за влияние.

„Там беше една сериозна битка за влияние. Знаете, че господин Петлешков е свързван с една политическа група в Общинския съвет на Пловдив. И в първите месеци и година на този мандат групата беше ключов партньор във властта на кмета на Пловдив“, посочи той.

„Между двамата (Филипов и Петлешков) имаше публични спорове по много въпроси. Но аз не намирам връзка между действията на Иван Петлешков и този случай със Славчо Мегеров“, каза Чернев.

Връзката с Мегеров

Според Чернев е странно „как бизнесмен от такова ниво може да продължи да взаимодейства с хора от най-дълбокия ъндърграунд“ и описа Славчо Мегеров – Магера, сочен за физическия убиец на Филипов, като „обикновен бандит и изключително брутален човек“.

„Аз от публикациите след смъртта на Илиян Филипов разбрах, че той с Мегеров е имал обща компания – общо дружество. Той наистина поддържаше връзки с този човек. Останал верен на приятелствата си от детинство. Те се познават от детинство“, каза журналистът.

В разговора беше поставен и въпросът за твърденията за неуредени сметки при залози и „черното тото“, които са сред основните версии, обсъждани по случая. Попитан кой се е занимавал със залозите и „черното тото“, Чернев посочи Славчо Мегеров.

По думите му има градски легенди за това, че Мегеров е организирал залози и е участвал като посредник в „черното тото“.

„А Илиян Филипов дали е залагал при него или по някакъв друг начин е давал средства там … В тази посока вероятно разследващите биха могли да стигнат до някъде“, каза Чернев.

Той допълни, че лично знае, че Илиян Филипов е обичал да играе карти.

„Най-вероятно и покер с приятели. Не е изключено и самият Мегеров също да е бил част от този кръг като близък негов човек от детството“, посочи Чернев.

Жената, която е посещавал Илиян Филипов

В разговора беше засегната и връзката на Филипов с 30-годишната Любомира Рачева, която е живеела в кооперацията, станала негово лобно място. От аргументацията на съдия Петко Минев по време на днешното заседание на Окръжния съд в Пловдив за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров стана ясно, че именно телефонно обаждане от Рачева е върнало Филипов в Пловдив.

Прибирайки се у дома тя се разтревожила от асансьора, спрян на петия етаж, където никой не живеел. Малко по-късно маскиран мъж с пистолет в ръка слязъл и минал покрай нея, за да напусне кооперацията. Тя се обадила на Филипов, който тръгнал обратно към Пловдив, за да бъде прострелян на площадката пред асансьора в сградата.

„Тази жена, на практика, живее на семейни начала с Илиян Филипов от близо година. Тя има дете, което дълго време е припознавало Филипов или като пастрок, или като свой баща„, каза Чернев и добави, че според него именно подробностите около отношенията на Филипов и жената са станали причина заседанието на съда в неделя да се проведе при закрити врата.

Той уточни, че не знае доколко е редно да се навлиза в подробности по темата, тъй като Илиян Филипов има семейство.

„Има син, от него се очаква да продължи напред и в бизнеса, и в издръжката на футболния клуб „Ботев“. А също и в други ангажименти, които компаниите на Филипов имат. Има и две други дъщери“, каза Чернев.