15.11.2026 | 10:22

Зловещо: Maserati се разцепи на две след удар с висока скорост (видео)

Луксозната кола се е движела с много висока скорост, а части от нея са изхвърчали в подлеза на варненския бул. „Княз Борис I“

Тежка катастрофа с луксозен спортен автомобил стана във Варна малко след полунощ в събота срещу неделя, според хора публикували видеа в социалните мрежи. При удара Maserati MC20 се е разцепило на две, а части от автомобила са изхвърчали в подлеза на бул. „Княз Борис I“.

Водачът Феодор Василев е жив.

Снимки от мястото на инцидента бяха разпространени в социалните мрежи. По данни на очевидци колата се е движела с много висока скорост малко преди катастрофата.

Един от свидетелите твърди, че около 23:10 ч. се е разминал с автомобила в посока Златни пясъци и че той е преминал с над 150 км/ч. Други очевидци уточняват, че в произшествието е участвал само един автомобил.

Към момента няма официална информация от полицията за причините и обстоятелствата около тежкия инцидент.

Архивът на подобни инциденти във Варна показва, че градът и областта често попадат в новините за тежки катастрофи. В края на юни полицията във Варна започна мащабни проверки по натоварените булеварди, насочени към спазването на правилата за движение и документите на водачите.