17.11.2026 | 18:05

Българин изнасилил 13-годишно момиче в Германия

18-годишният Кольо К. издърпал детето от колелото му в парка

18-годишен българин е изправен пред съда в Щутгарт за изнасилване на 13-годишно момиче и множество сексуални посегателства над други жени в Германия.

Българинът пристигнал в германия през май и започнал работа нелегално на строеж. През повечето време обаче нямал занимания и основно гледал порно на телефона си. На 11 юни извършил множество нападения над жени на черен път край Нюртинген, провинция Баден-Вюртемберг.

13-годишното момиче карало велосипед по този път. Българинът го спрял, хванал го за китката, издърпал го на поляна и го изнасилил. Когато момичето се опитало да избяга, нападателят го хванал за глезена и го издърпал обратно. След това го насилил повторно.

Пред съда той е признал вината си.

На 11 юни около обяд той застанал край черния път и започнал да причаква жени. Първо заговорил на развален немски 47-годишна жена и ѝ показал на телефона си сексуална сцена. Жената успяла да избяга. Час по-късно той нападнал момичето.

Само ден по-късно Кольо К. отново бил на същото място. Той опипал 35-годишна велосипедистка, но тя успяла да се измъкне. Малко по-късно той съборил от велосипеда 57-годишна жена. Прокурорът Рубен Шендзелорц заяви:„Обвиняемият искал да съблече панталона на пострадалата, да я целуне и да я изнасили.“

Жената се съпротивлявала. Според прокурора тя ухапала нападателя, който в отговор също я ухапал. Когато той се готвел да я удари с юмрук, към тях се приближила жена със скутер. Кольо К. избягал с откраднат електрически велосипед.

Защитникът му заяви в съда:„Моят клиент признава обвиненията. Той много съжалява за стореното.“ Пред съда Кольо К. казал, че не може нито да чете, нито да пише. В България ходил на училище седем години, но там, по собствените му думи, „само спял“. Дошъл в Германия, защото му обещали работа.

Присъдата се очаква на 16 декември. Кольо К. може да получи до 15 години затвор и да бъде депортиран от Германия.