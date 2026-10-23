23.10.2026 | 21:55

Бургаска учителка залепи с тиксо устата на 4-годишно, било бъбриво

Госпожата със странно педагогическо поведение е уволнена

Учителка от иновативната детска градина „Пинокио“ в бургаския квартал „Меден рудник“ предизвика шок и ужас в продължение на две седмици в семействата на 24 малчугани от нейната група, след като пред очите на всички залепила с няколко пласта тиксо устата на 4-годишно момиченце.

„За този случай се говореше под сурдинка дълго време и никой от родителите не вярваше, че може реално да се е случило, защото малките на тази възраст имат доста развинтена фантазия. Оказа се истина, че децата ни действително са били психически травмирани от гледката с възпитателна цел, приложена върху момиченцето, което по принцип повече бърбори и трудно може да бъде заставено задълго да мълчи и слуша“, разказва родител пред местния сайт Флагман.

Започналата проверка предизвика около 17 часа тази вечер събрание, на което директорката Таня Чолакова е поканила родителите, за да им съобщи за взетото от нея решение за уволнение на госпожата със странно педагогическо поведение. Установило се е, че случката е отпреди 12-ина дни, когато новоназначената на 15 септември т.г. учителка Мария Димитрова опитвала да овладее дисциплината сред малчуганите. В крайна сметка предприела „извънредните мерки“ за дисциплинирането на момиченцето, като пред цялата група изрязала 4-5 парчета от дебело тиксо с ножица и ги залепила върху устата на немирницата. Естествено, всички онемели и тя бързо установила, че е предизвикала прекалено много страх у тях. Освободила момиченцето от наказанието след не повече от 2-3 минути и, виждайки ужаса в лицата на останалите, предприела следния ход: „Това ще бъде нашата тайна и никой не трябва да казва какво се случи“.

Така, не всяко дете разказало на родителите си за „хоръра“, но постепенно случката се разчула и е стигнала до директора.

Прегледани са записите от видеокамерите, проведен е разговор с госпожа Димитрова и колектива, а в края на работния ден са поканени и родителите, за да чуят решението. Мария Димитрова е освободена по взаимно съгласие, тъй като е била назначена на изпитателен срок, каквато възможност дава Кодексът на труда за работодателя. Тя няма нито един ден трудов стаж в детска градина, тъй като досега е била в майчинство.

„Следя действията на директора Таня Чолакова, напълно адекватни са. Щом не може да овладее говорене на малко дете, което е най-безобидното като нарушаване на дисциплината, това означава, че липсват качества за упражняване на тази професия“, каза директорът на дирекция „Образование“ Катя Мишева пред Флагман.бг. Тя знаеше и за настояването на родителите Димитрова да бъде уволнена дисциплинарно и да бъде предадена на прокурор. Законът обаче е категоричен предвид подписания с неопитната учителка трудов договор. От друга страна, деянието не е толкова укоримо, че да се налага предаване на прокуратурата за повдигане на обвинение.