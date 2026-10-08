Депутат от ГЕРБ се включи по БНТ от тоалетната

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев се включи в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“, за да коментира свикването на Консултативния съвет за национална сигурност.

Георгиев спомена инцидентите с търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и заяви, че свикването на КСНС е „прекалено закъсняло“.

Много по-голямо впечатление на зрителите обаче направиха не думите на спеца по външна политика, а обстановката, от която ги изказваше.

Според стотици зрители Георг виидимо се включи на видеовръзка с телефона си от тоалетната.

Любознателен фен на БНТ пък даде на Изкуствен интелект да оцени заобикалящата Георг среда. Ето резултата:

— „Стените: Това са водоустойчиви PVC или SPC стенни панели (ламперия) с матов ефект, имитиращ сиво-кафяв мрамор или камък…“

— „Белият предмет отзад: Това е пластмасов (PVC) ревизионен капак/клапа за вграждане…“

— „Общото разстояние, отбелязано с розовата линия в реалното пространство, е приблизително 120 см (1,2 метра)…“

С други думи – тоалетна.