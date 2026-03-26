26.03.2026 | 12:18

Добре ли е? Тръмп шокира: Иран ми предложи да стана следващият им върховен лидер, но им отказах

Не, благодаря, но не искам, отвърнал им той по неговите собствени думи

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че правителството на Иран „има много добри шансове да постигне споразумение“, но не иска да го оповести публично, защото „смята, че собственият му народ ще го убие“.

„Преговаряме и те имат много добри шансове да постигнат споразумение, но ги е страх да си признаят, защото смятат, че народът им ще ги убие“, каза Тръмп по време на галавечеря за набиране на средства за Републиканската партия, пише epicenter.bg.

Обитателят на Белия дом по едно време стигна дотам, заявявайки, че от Иран „са искали той да бъде следващиях върховен лидер“ на Ислямската република, но отказал.

„Не, благодаря, но не искам“, отвърнал им Тръмп по неговите собствени думи, без да става ясно дали го подхвърли на шега или говори сериозно.

„Те също така се страхуват, че ще ги убием“, продължи да разказва 79-годишният републиканец и отново подчерта, че „Съединените щати печелят по-голямата част от войната“.

„Никой никога досега не е виждал нещо подобно в Близкия изток, каквото правим ние с Иран“, допълни Доналд Тръмп.

След това Тръмп отново похвали себе си, казвайки, че е единственият американски президент, който е дръзнал да нападне Иран.

Това, което искаме да направим, е да изтръгнем рака. А ракът е Иран с неговото ядрено оръжие. И ние го премахнахме и сега окончателно ще приключим с него, добави американският лидер.

Относно увеличението на цените на петрола и енергията заради конфликта в Близкия изток Тръмп заяви, че „е очаквал да бъде много по-зле“.

„Очаквах цените на енергията и на петрола да се вдигнат повече, очаквах по-голям срив на борсите“, посочи още той.