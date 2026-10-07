07.10.2026 | 11:47

Фокс Нюз: Руски дронове Геран-4 и Маран са ударили корабите край България

Мястото и хибридният характер на нападението могат да послужат на Русия за създаване на допълнителна несигурност в региона

Търговски кораб потъна, а членовете на екипажа му са в неизвестност във вторник след предполагаема координирана атака с въздушни и морски дронове край бреговете на България, държава членка на НАТО. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за нападението, а по-късно предупреди, че Москва се подготвя за нов „масивен удар“.

Втори плавателен съд също беше сериозно повреден и обхванат от пламъци в изключителната икономическа зона на България. Експерт по дронове предупреди, че двете прецизни атаки са знак за опасна ескалация и вероятно показват подготовка за по-мащабни руски военни действия.

„Вероятно са използвали въздушен дрон „Геран-4“, за да извадят кораба от строя, или надводния апарат „Маран“, заяви пред „Фокс Нюз“ Камерън Чел, основател на производителя на дронове Draganfly, коментирайки първата атака.

„Причината корабът да не бъде поразен само от въздушен дрон е, че „Геран“ обикновено атакува под доста стръмен ъгъл при финалната фаза на удара“, обясни Чел.

По думите му няма много прецизни дронове, които да летят непосредствено над морската повърхност, а именно такава траектория би била необходима, за да бъде нанесен удар на място, способен достатъчно бързо да потопи кораба.

„Характерът на тази атака подсказва, че е имало комбинация от въздушно и надводно нападение“, каза Чел. Двете атаки са извършени на около 70 морски мили от източния български крайбрежен град Бяла, с което конфликтът се пренесе в икономическата зона на държава членка на НАТО.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване и службите за сигурност работят за изясняване на всички обстоятелства около нападението. Нашето разузнаване и специалните служби в момента работят за установяване на цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу цивилни плавателни съдове“, написа той в X.

„Нашите военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове.“

Чел посочи, че мястото и хибридният характер на нападението могат да послужат на Русия за създаване на допълнителна несигурност в региона. „Виждаме колко голям е геополитическият хаос, който се създава, и именно подобна ситуация би била от полза за Русия в региона“, каза той, цитиран от БГНЕС.

По думите му използването на различни видове средства размива границите между традиционните военни действия и представлява разширяване на стратегията и тактиката. „Това показва по-мащабна военна позиция, която изглежда се разгръща от страна на Русия, както и реално желание, поне на пръв поглед, Русия да повиши степента на ескалация“, заяви Чел.