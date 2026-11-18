18.11.2026 | 16:43
Година преди изтичането на мандата: Съдът потвърди избори на Васил Терзиев за кмет на София
Делото продължи 3 години
Административният съд – София-град е отхвърлил жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на столицата. Това съобщи самият той във Фейсбук.
„Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата. А ако не успеем – ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори. Все пак трябва да дочакам решението“, написа кметът, отново заявявайки готовност да се впусне в напреварата на местните избори догодина.
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