18.11.2026 | 16:43

Година преди изтичането на мандата: Съдът потвърди избори на Васил Терзиев за кмет на София

Делото продължи 3 години

Административният съд – София-град е отхвърлил жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на столицата. Това съобщи самият той във Фейсбук.

„Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата. А ако не успеем – ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори. Все пак трябва да дочакам решението“, написа кметът, отново заявявайки готовност да се впусне в напреварата на местните избори догодина.