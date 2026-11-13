13.11.2026 | 20:22

Италианец стана футболен директор на Левски

Енрико Пареше е работил в Милан и Рома

Италианецът Енрико Пареше е новият футболен директор на Левски. Позицията на „Герена“ е новооткрита.

Пареше ще ръководи трансферната дейност на шампионите. Това ще се случва в тясно сътрудничество със спортния директор Георги Костадинов и старши треньора Хулио Веласкес. В кариерата си досега Пареше е работил като скаут за италианските грандове Милан и Рома, бил е шеф на скаутинга в друг традиционен клуб на Апенините – Торино. Работил е и за френския Рен.

„Левски обявява назначаването на Енрико Пареше на позицията футболен директор. Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност.

Пареше притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които Рома, Милан, Торино и Рен. Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи.

Преди да се присъедини към Левски, той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб Торино, където изигра ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координация на скаутския екип.

От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан, с насоченост към пазара в Европа и Южна Америка. От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд – Рома, където управлява процесите по скаутинг и изграждане на вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначен за оценка на играчи.

От 2024 до 2025 година работи във френския клуб Рен, където ръководи дейностите по международен скаутинг и разработва и внедрява стратегия за привличане на играчи на клуба.

Левски приветства Енрико Пареше и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля в клуба“, обявиха от „Тодорини кукли“.