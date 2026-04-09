Калушев и приятелите му имали 60 банкови сметки в испанската банка „Сантандер“ (видео)

Това е най-голямата финансова институция в Еврозоната - с най-много клонове в света, включително и в Мексико

Ивайло Калушев и неговите приятели са имали 60 сметки в испанската „Сантандер“, съобщава BulNews. Групо „Сантандер“ е испанска банкова група, концентрирана около Банко „Сантандер“. Това е най-голямата банкова група в Еврозоната. Това е и банката с най-много клонове в света, включително и в Мексико.

На този етап няма официална информация дали твърдението за сметките на Калушев е вярно. Няма и данни дали испанската банка сътрудничи на разследващите в България.

Ако постъпилата информация все пак се потвърди, това ще означава, че Калушев и неговото НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии" до последно са оперирали с тези сметки, тъй като само месечните им такси за издръжка са сериозно перо за бюджета на организацията.

Логично възникват въпросите защо убитите в хижа „Петрохан“ и в кемпера край Околчица са имали необходимостта от толкова много сметки и то в една от най-големите банки в света. Какво общо има защитата на горите в Берковския Балкан с тези транзакции по цял свят и т.н.

Това е поредната финансова новина около загадъчния случай, която излиза на светло. Преди няколко дни собственикът на агенция BulNews Данишел Бузов съобщи в „Дискусионен форум“ на Велизар Енчев, че е изчезнала флашка, на която е бил крипто портфейлът на групата, в която е имало $7 000 000. За нея се е грижел Ивайло Иванов-Ивей.

След убийството на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов, флашката е изчезнала. Има два варианта – да е прибрана от групата, ликвидирала тримата мъже или някой от първите, пристигнали в хижата, да я е прибрал и да е забравил да я опише в доказателствата по досъдебното производство. Факт е, че никой от разследващите не коментира тази флашка, въпреки доказателствата че е съществувала.

Прави впечатление, че сред разследващите убийствата на шестимата мъже, вече има тих разнобой. Една част от тях продължават да изпускат контролирано информация за лубриканти, уреди за клизма, семенна течност в чужди задници, фалически символи, епилирани тела и други подобни гнусотии.

Другата част от разследващите обаче захранват с факти, които опровергават официалната версия.

Към целия екип в столицата обаче е била спусната уста заповед от високо да не се преуморяват с разследването на шестте трупа и за всяко свое действие да уведомяват уволнената вече шефка на Института по криминалистика Кремена Илиева. Може би неслучайно една от първите рокади, които предприе служебния вътрешен министър Емил Дечев, бе именно да освободи от длъжност същата Илиева.