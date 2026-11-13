13.11.2026 | 19:46

„Kaufland България“ уволни шефа си и се извини за „пролетния бриз“

Компанията обаче не се отказва от обжалване на глобата от КЗК в съда

Председателят на Управителния съвет на „Kaufland България“ Михаил Петров, който скандализира с изказванията си обществото, напуска компанията, а неговото място се заема от Петя Владимирова. Това стана ясно от официално съобщение на „Кауфланд“, в което изрично се уточнява, че това е стъпка в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

„Спрете да се упражнявате, защото „Кауфланд“ е толкова голям, че ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз!“ – тази закана към управляващите и конкретно към Комисията за защита на конкуренцията отправи Михаил Петров, изпълнителен директор на търговската верига, която бе глобена със 75 млн. евро заради нелоялни търговски практики. „Ние не можем да си съберем чукалата и да си тръгнем. Няма План Б, План Б е да си отстояваме правата по законов ред. А на хората, които по популистки причини казват „Веригите вън!“, ще им кажа: Знам ви. И вие, и семействата ви идвате да пазарувате тук в тая брошурка земел по 4 евроцента“, добави Петров.

Думите, сравненията и тона му бяха разкритикувани както от представители на властта, така и на опозицията. В социалните мрежи дори се организираха акции за бойкот на магазините на „Кауфланд“.

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища. Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители.

Петя Владимирова работи в Kaufland България от август 2007 г., вече почти 20 години заема различни ръководни позиции в направленията “Продажби” и “Експанзия” и има съществен принос за изграждането на Kaufland България, се казва в прессъобщението.