16.11.2026 | 9:58

Край на оправданията с наследството на предишните“: Радев обеща най-социалния бюджет за 2027 г.

Премиерът се извини на майките на деца в увреждания и обеща, че за тях няма да има намаляване на средствата и промяна на условията

Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните. Затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Така че оттук нататък – не оправдания, а работа.“

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Той призова управляващите да не губят време в излишни спорове с опозицията, но подчерта, че ще се вслушват в аргументираните критики и конструктивните предложения.

Министерският съвет внася днес в Народното събрание проектобюджета за 2027 година. По думите на премиера бюджетът е опит да се постигне труден баланс между ограничаването на публичните разходи и дефицита, от една страна, и увеличаването на доходите, социалната подкрепа и инвестициите в стратегически сектори – от друга.

„Нормално е ведомствата да предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели и да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена“, заяви премиерът.

Той подчерта, че подкрепата за децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания остава сред основните приоритети на правителството. В бюджета е заложено значително увеличение на данъчните облекчения за деца, особено за деца с увреждания, както и повишаване на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Радев се извини на майките на деца с увреждания за създалото се напрежение и увери, че няма да има намаляване на средствата за тях, нито промяна в условията за получаването им.

„Искам да се извиня на майките на деца с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях и промяна на условията за тях няма да има. Нещо повече – при бюджет 2026 ясно завих, че в тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите добри и с цент“, обяви той.

Премиерът заяви още, че няма да бъдат намалявани доходите на българските граждани. Заплатите, пенсиите, социалните плащания, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и останалите държавни служители няма да бъдат орязвани.