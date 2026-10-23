23.10.2026 | 10:44

Колтулкиева е провокатор и срам за професията. НСО е ясно, че са идиоти

Да нападаш политици и институции в нечий интерес може да бъде много добре платен занаят

Заради такива като Соня Култуклиева се запознавам с репликата „журналист съм, с извинение“. Срам за професията, представян като непримирим професионализъм, атакуващ властите. Да нападаш политици и институции в нечий интерес може да бъде много добре платен занаят.

Култуклиева ходи по коридорите в парламента и дърпа за ръкава. Пресреща Радостин Василев, например – „А, ето го Радо Гела“, се чуват реплики. „Киро“ – към Кирил Петков. Чалга в журналистиката. Може би на някого му се харесва, зависи към кого е носачена. Заради двама-трима такива като нея, депутатите преместиха парламента в партийния дом и се заградиха от журналистите.

Такива като нея дават основания да се увеличава охраната на все по-широк кръг хора от властта. И НСО расте с, пълнят го с родниниски назначения от некадърници с високи заплати, а шефът им се перчи като петел в измислена от самия него генералска униформа по руски образец.

Култуклиева е провокатор, който ще предизвика още по-здрава охрана от НСО за незначителни хора от властта.

Върхът на смелата журналистика – да отвориш вратата на автомобила и да викаш на председателката на парламента да слезе да говори с теб – брутално нахалство, не просто липса на елементарно възпитание. И мина по всички телевизии, пример на професионализъм – и от нейна страна, и от тази на охраната.

Така логично стигаме до НСО. От години пишем, че това е паразитна структура, скъп и излишен атрибут на властта, да й придава тежест. Вместо 1000 души персонал могат да се ограничат до 200. Очевидно служителят, бутнал Култуклиева, е също толкова голям професионалист като нея. Вместо да я хване и задържи за момент, или да застане между нея и колата, докато тръгне, я бутна да падне и я превърна в жертва. И в атракция за цялата държава.

Натрупват се случки, които привидно понижават доверието в правителството. Напротив, случката с Култуклиева раздела мненията така, както са си разделени от преди това.

Привържениците на т. нар. демократични партии гръмогласно се възмущават, но и гласоподавателите на Прогресивна България се възмущават, само че от Култуклиева. Някои дори оправдават охраната, малко й е. Защото си спомнят, че кола на НСО с Кирил Петков уби двама души, а тогава го оправдаваха, бил само пътник.

Е, и сега шефката на парламента е само пътник. И в този случай убит няма. Дори поради прекрасните досегашни изяви на Култуклиева има съмнения, че е толкова пострадала.