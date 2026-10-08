08.10.2026 | 21:24

Луксозно „Бентли“ се заклещи между два трамвая в София

Няма пострадали при абсурдния инцидент

Луксозен автомобил „Бентли“ е попаднал между два разминаващи се трамвая на бул. „Александър Стамболийски“ в София. Инцидентът е станал днес, на 8 октомври, в района на Националния осигурителен институт (НОИ).

На снимки, публикувани от Trinmo.org, се вижда, че автомобилът е със сериозни материални щети по лявата страна.

По първоначална информация колата е попаднала между двете мотриси при разминаването им. Все още не е ясно как се е стигнало до произшествието и дали водачът на автомобила е предприел маневра непосредствено преди сблъсъка.

Няма информация за пострадали при инцидента.