08.10.2026 | 21:24
Луксозно „Бентли“ се заклещи между два трамвая в София
Няма пострадали при абсурдния инцидент
Луксозен автомобил „Бентли“ е попаднал между два разминаващи се трамвая на бул. „Александър Стамболийски“ в София. Инцидентът е станал днес, на 8 октомври, в района на Националния осигурителен институт (НОИ).
На снимки, публикувани от Trinmo.org, се вижда, че автомобилът е със сериозни материални щети по лявата страна.
По първоначална информация колата е попаднала между двете мотриси при разминаването им. Все още не е ясно как се е стигнало до произшествието и дали водачът на автомобила е предприел маневра непосредствено преди сблъсъка.
Няма информация за пострадали при инцидента.
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