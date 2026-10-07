07.10.2026 | 21:41

Ново проучване установи водещата версия за мотивите зад убийството на Илиян Филипов

Ново проучване установи водещата версия за мотивите зад убийството на Илиян Филипов

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив върна българите към едни по-мрачни и размирни времена, които се смятаха за отминали. Ликвидирането на такава знакова фигура с голям бизнес и влияние в спорта може да се сравнява с това на Алексей Петров през 2023 г.

За разлика от този случай, обаче, извършителят на престъплението беше открит за един ден. Поне така твърдят разследващите.

Припомняме, че бизнесменът и президент на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември пред жилищна сграда в Пловдив. Още същия ден в София беше задържан 51-годишният му бивш служител Славчо Мегеров-Мегера, който впоследствие беше привлечен като обвиняем за предумишленото убийство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че разследващите нямат съмнения, че са задържали физическия извършител и разполагат с множество доказателства. Полицията продължава да проверява всички версии, включително за евентуален поръчител и други замесени лица, предава БЛИЦ.

Според прокуратурата водещият мотив е личен конфликт, породен от неуредени финансови отношения между Филипов и Мегеров. При разглеждането на мярката за неотклонение се появиха и данни, че финансовият спор може да е бил свързан със залози в т.нар. „черно тото“, като разследването трябва да установи дали това е бил основният и единствен мотив за престъплението.

Всичко това, обаче, предстои да се докаже, а у обществото остава съмнението, че истината може да е по-различна.