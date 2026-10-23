23.10.2026 | 13:36

Охранителят Варадинов твърди, че някой му е наредил да блъсне Колтуклиева

Гардът признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите

Охранителят на НСО Мартин Варадинов, който беше задържан заради проявената брутална агресия срещу журналистката Соня Колтуклиева, е задържан за 24 часа от военна прокуратура. В момента той се намира в ареста на Четвърто районно управление в София.

В показанията си той е заявил, че е получил нареждане от висшестоящ как да постъпи с журналистката и е признал, че си е изпуснал нервите. По неофициална информация прокурорите най-вероятно ще поискат постоянна мярка за задържане под стража на Варадинов.

Служителят на НСО вече е дал подробни показани пред разследващите. Той е заявил, че е изпълнил нареждане от по-високо ниво да не допуска Соня Колтуклиева до Михаела Доцова.

На този етап не е ясно това нареждане дали е дадено преди журналистката да отвори вратата, или след това. Както и от прекия му началник ли е дадено, или от друг служител на НСО нагоре по веригата. Освен това Варадинов признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите. Затова и подходил с прекомерна агресия в случая.

Случката се разигра пред централата на „Прогресивна България“ в София след пресконференция на премиера Румен Радев. Колтуклиева се опита да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, но един от охранителите ѝ я блъсна силно. Журналистката падна на земята и получи тежки наранявания, а Доцова потегли с колата без да погледне какво се е случило. По-късно стана ясно, че по случая е започнало разследване, като са били разпитани и Колтуклиева и Доцова. Журналистката е получила усложнения от нараняванията си и може да се наложи да претърпи операция.