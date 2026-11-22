22.11.2026 | 21:11

Радев ще модернизира България с пари от Саудитска Арабия

Той се срещна със саудитския престолонаследник и премиер принц Мохамед бин Салман

България и Саудитска Арабия ще задълбочат икономическото си сътрудничество с фокус върху стратегическите инвестиции, енергетиката, индустриалното производство и транспортната свързаност. Това стана ясно от публикация на министър-председателя Румен Радев във Фейсбук след срещата му в Рияд със саудитския престолонаследник и премиер принц Мохамед бин Салман.

„Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия“, заяви премиерът Румен Радев.

Премиерът на България и саудитският престолонаследник са обсъдили създаването на индустриални паркове, развитието на производства с висока добавена стойност, енергетиката, туризма, градоустройството, отбранителната промишленост и дигитализацията. „През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти“, обяви министър-председателят.

Една от перспективите за сътрудничество е изграждането на бъдещ железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Според Радев Саудитска Арабия ще има ключова роля в доставките на енергийни ресурси по това направление.

По-късно от Министерството на транспорта съобщиха, че на среща българският министър Георги Пеев и колегата му, отговарящ за транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска Арабия, Салех ал Джасер, са обсъдили идеята за този коридор, както и възможностите за възстановяване на директната въздушна линия между София и Рияд. Тя щяла да подпомогне бизнеса, туризма и обмена между хората.

Страните разгледаха и възможности за технологично сътрудничество в управлението на въздушното движение.

На срещата беше дискутирано и потенциално партньорство в развитието на стратегическата транспортна инфраструктура на България. Министърът на транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска Арабия ще посети България, за да бъдат обсъдени конкретни инициативи и проекти.