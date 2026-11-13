13.11.2026 | 16:21

Цирк: НАП проверява члена на ВСС Боян Магдалинчев, а Еми Еврото проверява… НАП

Изискани са му документи за имоти и сметки в чужбина

Националната агенция за приходите (НАП) е започнала проверка на имотното състояние на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев. Изискани са му документи за имоти и сметки в чужбина. Той категорично отрича, че има такива.

Изданието BIRD се запозна с искането за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице Nº П-22221126154690-040-001 / 11.09.2026 г. и потърси Магдалинчев за коментар.

„Нямам, нямам имоти в чужбина“, категоричен беше той. Магистратът потвърди за проверката и я свърза с някакъв сигнал срещу него от лице от Тутракан.

Преди три години Магдалинчев се появи в Списъка на Рашков на магистрати със сметки и имоти в чужбина. Тогава той не беше обект на проверка от НАП, за разлика от другите в списъка.

Но докато НАП проверява Магдалинчев, от Софийската градска прокуратура (СГП) на Еми Еврото – крепост на Джуджетата, са изискали от агенцията имената на служителите, които работят по тази проверка.