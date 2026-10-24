24.10.2026 | 10:19

В неделя връщаме часовника с час назад

Тази година смяната на часовото време съвпада с президентските избори

България преминава към зимното часово време в неделя (25 октомври) през нощта. В 4 часа стрелките трябва да бъдат върнати с един час назад – на 3 часа.

Това ще даде възможност хората да спят с един час повече в неделя. Тази година смяната на времето съвпада и с деня на президентските избори.

Модерните устройства като компютри, смартфони и смартчасовници ще се коригират автоматично, но по-старите механични и мобилни часовници трябва да се настроят ръчно.

Зимното часово време е естественото астрономическо време и се смята за по-благоприятно за циркадния ритъм. То отговаря на реалното положение на Слънцето.

Европейската комисия отново постави на дневен ред предложението за отпадане на сезонната смяна на часовото време, след като през февруари започна проучване, което се очаква да приключи до края на 2026 година.

Основната цел на проучването е да предостави допълнителни доказателства за последиците от съвместното прекратяване на сезонната смяна на часовото време. Проучването ще оцени въздействието в икономическата, социалната и екологичната сфера при различни сценарии за прилагане, произтичащи от избора на държавите членки на постоянно стандартно часово време. Ще бъдат разгледани както прекратяването на сезонната смяна на часовото време в целия Европейския съюз, така и варианти с частична хармонизация.

Смяната на часовото време през пролетта и есента в Европа се въвежда за първи път с цел пестене на енергия по време на Първата световна война, а през 70-те години на миналия век много държави я възприемат. През 1980 г. ЕС първи прие законодателни разпоредби относно лятното часово време чрез директива за координиране на съществуващите национални практики, като целта беше да се спомогне за безпрепятственото функциониране на единния пазар. Действащата в момента директива влезе в сила през 2001 година. Съгласно нейните разпоредби всички държави членки преминават към лятното часово време в последната неделя на март и обратно към стандартното за тях време (зимно часово време) в последната неделя на октомври.

През 2018 г. Европейската комисия предложи да се премахне сезонната смяна на времето, след като близо четири милиона души от тогавашния 28-членен блок (преди официалното напускане на Великобритания) се обявиха в полза на това в открито допитване. Обществено обсъждане показа, че 84% са против смяната на часовото време. Европейският парламент одобри реформата през следващата година, но оттогава тя е в застой, след като срещна съпротивата на няколко европейски държави.