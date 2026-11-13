13.11.2026 | 19:41
Зловещ обрат с делото „Филипов“: основният следовател е починал внезапно
Мистерия с доказателствата по обвинението. Защитата на Атанас Дечев атакува разследването: адвокатът обжалва ареста и постави въпроси около доказателствата

Основният разследващ полицай по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е починал внезапно в дома си. По първоначална информация причината за смъртта вероятно е инфаркт. Случаят напомня за внезапната смърт на бившия шеф на Агенция „Митници“ Ваньо Танов и на Мишо Бирата, чиито имена бяха замесени в скандала с митниците и записите от специални разузнавателни средства, станали известни с репликата „Ало, Ваньо!“.

Междувременно вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов – 42-годишният Атанас Дечев, известен с прякора Джеки, остава в ареста. Това реши Окръжният съд в Пловдив, след като прие, че има достатъчно данни за съпричастността му към престъплението и опасност да се укрие, ако бъде освободен.

В последната си дума пред магистратите Дечев поиска по-лека мярка за неотклонение – „домашен арест“. Като аргумент посочи, че има семейство и две деца.

Адвокат Елдъров обяви, че ще обжалва решението, с което клиентът му Атанас Дечев бе оставен в ареста. Той бе задържан преди два дни и бе обвинен в помагачество на първия задържан за убийството – Славчо Мегеров. След заседанието защитникът на Дечев отново постави под съмнение представените доказателства.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Атанас Дечев е следил бизнесмена Илиян Филипов и е предавал на физическия извършител Славчо Мегеров информация за навиците и ежедневното му поведение. „Имаме свидетелски показания, които потвърждават, че лицето е отговорно за поведението на убития, тоест следяло го е“, заяви прокурор Молев след заседанието.

Прокуратурата твърди, че събраният обем от материали сочи най-вероятно извършване на деянието, за което е повдигнато обвинение.

„Ако някой от полицията ви направи справка по домовете, че ви няма – това основание ли е да се твърди, че вие се криете някъде?“, попита риторично Елдъров. Той твърди, че в материалите по делото липсват обективни факти, които да свързват клиента му с тежкото престъпление. „Няма такива достатъчни доказателства. Самият съдия каза, че има свидетелски показания, но в тях липсва конкретика за това какво точно е извършил нашият клиент“, коментира адвокатът.

​По думите на защитата, в обвинителните актове и материали се борави с термини като „логистика“, без обаче да е ясно какво точно се има предвид – дали таксиметрова дейност, пренос на стоки или друго спомагателно действие. Адвокатът изрази и учудване от факта, че в рамките на разследването се разпитват близки и роднини на задържаните лица, включително непълнолетни членове на семействата, което според него надхвърля нормалните следствени действия.

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