Пастрокът на Ивайло Калушев: Синът ми не е убиец, дрога седи зад случая „Петрохан“

Зад случая „Петрохан“ седи дрогата, лъжата е огромна, а момчетата са чисти, категоричен е художникът Николай Майсторов.

„Това е политическа мафия – отдолу седи дрогата, а момчетата са абсолютно чисти!“. Това сподели пред „България Днес“ по повод случая „Петрохан“ художникът Николай Майсторов, който е пастрок на Ивайло Калушев.

Творецът изтъкна, че все пак следствието не е привършено. „Лъжата е огромна! Следствието кой знае какви неща натрупва“, подозира вторият баща на Калушев.

Майсторов е съпруг на майката на Ивайло Калушев – известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова. Синът й е роден от първия й брак с Георги Калушев, който е преподавал Бизнесадминистрация в УНСС и е разкрит като агент на Държавна сигурност.

След седмица на издирване на спелеолога семейството е в шок след фаталната развръзка на случая. Спелеологът Калушев е бил близък с тях. „България Днес“ откри снимка, на която се вижда, че той присъства на изложба на пастрока си. На мероприятието в края на 2023 г. е и майката Стела.

Ивайло им се доверява и за учредяването на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Стела и Николай Майсторови са вписани сред учредителите на рейнджърската организация наред с убитите Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна“, пише Калушев до майка си преди разстрелите.

Самата Стела коментира пред Нова тв, че синът й бил отвратен от случващото се в България. Запитана за момичето, тя посочи, че не знае кое е и че разследващите трябва да кажат.